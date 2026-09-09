Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 9 septembre
L'équipe Droit-Inc
2026-09-09 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e plaidant.e dans le domaine du droit criminel et pénal – Revenu Québec, Montréal et Québec (Hybride)
- Avocat.e plaidant.e dans le domaine du droit fiscal et du droit civil – Revenu Québec, Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Avocat.e spécialisé.e en droit des assurances, de la responsabilité civile et de la construction – Casavant Bédard, Montréal
- Avocat.e junior (1-3 ans) en litige : cabinet bien établi – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat.e ou notaire | Développement des affaires – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Eurovia Québec, Brossard (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Technicien.ne juridique / Parajuriste - Droit corporatif – Groupe RDL Avocats et Notaires, Victoriaville (Présentiel)
- Avocat.e / notaire – Familiprix, Québec (Présentiel)
- Avocat.e ou notaire à La Maison Bleue – La Maison Bleue, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - droit du travail et droit du transport – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Chef.fe de division - Affaires civiles - Responsabilité civile – Ville De Montréal, Montréal
- Adjoint.e juridique – Droit corporatif – Christyne Sasseville Avocate Inc., Terrebonne (Présentiel)
- Avocat.e aux réclamations pour le règlement sur les foyers familiaux – Dionne Schulze, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Droit transactionnel – Desjardins, Québec (Hybride)
- Avocat.e de litige – Fonds d’assurance des municipalités du Québec, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Fiscalité et transactions – Desjardins, Québec (Hybride)
- Notaire, Conseils juridiques immobiliers – Desjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
- Gestionnaire des services juridiques – Juripop, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en couverture d’assurance – Promutuel Assurance, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit du logement et justice sociale – Comité logement Rive-Sud, Châteauguay (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Communauté Métropolitaine De Montréal, Montréal (Hybride)
- Associé.e – Droit du travail, 15 ans + – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en droit de la famille et droit civil – Le Palier Juridique Inc., Montréal (Hybride)
- Avocat.e / notaire fiscaliste ayant 3 à 5 ans d'expérience – LJT Avocats, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique, approvisionnement et gouvernance contractuelle – VIA Rail Canada, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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