Top des emplois

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 9 septembre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 9 septembre

L'équipe Droit-Inc

2026-09-09 12:00:00

Commenter
Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e plaidant.e dans le domaine du droit criminel et pénalRevenu Québec, Montréal et Québec (Hybride)
  2. Avocat.e plaidant.e dans le domaine du droit fiscal et du droit civilRevenu Québec, Montréal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Avocat.e spécialisé.e en droit des assurances, de la responsabilité civile et de la constructionCasavant Bédard, Montréal
  2. Avocat.e junior (1-3 ans) en litige : cabinet bien établiGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e ou notaire | Développement des affairesGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  4. Conseiller.ère juridiqueEurovia Québec, Brossard (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Technicien.ne juridique / Parajuriste - Droit corporatifGroupe RDL Avocats et Notaires, Victoriaville (Présentiel)
  2. Avocat.e / notaireFamiliprix, Québec (Présentiel)
  3. Avocat.e ou notaire à La Maison BleueLa Maison Bleue, Montréal (Hybride)
  4. Adjoint.e juridique - droit du travail et droit du transportUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  5. Chef.fe de division - Affaires civiles - Responsabilité civileVille De Montréal, Montréal
  6. Adjoint.e juridique – Droit corporatifChristyne Sasseville Avocate Inc., Terrebonne (Présentiel)
  7. Avocat.e aux réclamations pour le règlement sur les foyers familiauxDionne Schulze, Montréal (Hybride)
  8. Conseiller.ère juridique principal.e, Droit transactionnelDesjardins, Québec (Hybride)
  9. Avocat.e de litigeFonds d’assurance des municipalités du Québec, Québec (Hybride)
  10. Conseiller.ère juridique principal.e, Fiscalité et transactionsDesjardins, Québec (Hybride)
  11. Notaire, Conseils juridiques immobiliersDesjardins, Montréal ou Lévis (Hybride)
  12. Gestionnaire des services juridiquesJuripop, Montréal (Hybride)
  13. Avocat.e en couverture d’assurancePromutuel Assurance, Québec (Hybride)
  14. Avocat.e en droit du logement et justice socialeComité logement Rive-Sud, Châteauguay (Hybride)
  15. Conseiller.ère juridiqueCommunauté Métropolitaine De Montréal, Montréal (Hybride)
  16. Associé.e – Droit du travail, 15 ans +ZSA, Montréal (Présentiel)
  17. Avocat.e en droit de la famille et droit civilLe Palier Juridique Inc., Montréal (Hybride)
  18. Avocat.e / notaire fiscaliste ayant 3 à 5 ans d'expérienceLJT Avocats, Montréal (Hybride)
  19. Conseiller.ère juridique, approvisionnement et gouvernance contractuelleVIA Rail Canada, Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

Partager cet article:

152
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Cour supérieure : le compte à rebours des engagements a changé
2.
Avocats de l’année : les grands cabinets dominent, les boutiques résistent
3.
Le vote des anglophones devant le juge
4.
Action collective contre 16 courtiers de données
5.
De Dentons à… la Cour suprême
EMPLOIS

EN VEDETTE