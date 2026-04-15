SHORE & Associés se joint à Odgers Canada

SHORE & Associés s’unit à Odgers Canada pour soutenir sa croissance, tout en maintenant son positionnement exclusif en recrutement juridique…



Brad Beveridge - source : LinkedIn

SHORE & Associés, cabinet de recrutement juridique reconnu de longue date auprès de la communauté québécoise, annonce s’être joint à Odgers Canada, l’un des plus importants cabinets de recherche de cadres au pays, dans la continuité de l’évolution amorcée lors de son association avec AURAY Leadership.

Bien connue du milieu juridique pour son expertise pointue et son accompagnement personnalisé, SHORE & Associés conserve sa marque, son équipe et son positionnement: le recrutement juridique demeure exclusivement au cœur de ses activités.

Cette transaction s’inscrit dans une logique de continuité pour SHORE & Associés, tout en lui permettant de s’appuyer sur la plateforme nationale d’Odgers pour soutenir sa croissance et élargir certaines capacités bénéfique pour sa clientèle.

Philippe Burton - source : LinkedIn

« Renforcer notre présence au Québec afin de mieux servir le marché était un impératif stratégique pour Odgers, a déclaré, président-directeur général d’Odgers Canada. L’acquisition de SHORE & Associés nous permet de faire progresser cette priorité de manière significative. Leur équipe apporte une expertise exceptionnelle du marché juridique québécois, une réputation solidement établie et des relations clients durables. »

Pour Philippe Burton, associé directeur d’Odgers Montréal, la continuité demeure centrale : « Les clients continueront à travailler avec leurs conseillers de confiance. Les niveaux de service, les relations et l’approche hautement personnalisée qui font la réputation de SHORE & Associés demeurent inchangés ».

Grâce à cette association, SHORE & Associés bénéficie désormais de l’envergure et des ressources d’un réseau national et international, tout en demeurant fidèle à sa force : une connaissance approfondie du marché juridique, et un engagement exclusif envers le recrutement de talents juridiques.