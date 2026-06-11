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Un cabinet enquête sur la possibilité d'une action collective

Un cabinet enquête sur la possibilité d'une action collective

Thomas Vernier

2026-06-11 10:30:02

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L'action chute de 30 % en une journée après la révélation d'une enquête de l'AMF. Un cabinet montréalais prépare un recours collectif au nom des actionnaires floués.


Joshua Bouzaglou - source : Faguy & Cie

Le cabinet montréalais Faguy & Cie. enquête sur la possibilité d'une action collective en valeurs mobilières au nom des actionnaires de TerraVest Industries (TSX : TVK), au lendemain de révélations concernant une enquête de l'Autorité des marchés financiers (AMF) visant le président exécutif du conseil d'administration de l'entreprise, rapporte le communiqué diffusé ce 6 juin.

Charles Pellerin, président exécutif du conseil de TerraVest, un fabricant industriel diversifié, fait l'objet d'une enquête de l'AMF pour avoir prétendument transmis à des membres de sa famille et à des proches de l'information privilégiée au sujet d'une acquisition majeure. Ces informations auraient permis aux bénéficiaires de réaliser des profits d'environ 6,8 millions de dollars.

L'annonce de cette enquête a provoqué un véritable séisme boursier : le titre de TerraVest a chuté d'environ 30 % le 5 juin, effaçant des centaines de millions de dollars en capitalisation boursière en une seule séance.


Un recours collectif en préparation

Me Joshua Bouzaglou, de Faguy & Cie., pilote le dossier et invite les actionnaires ayant acheté des titres de TerraVest et subi des pertes à communiquer avec le cabinet pour « discuter de leurs droits et des recours possibles ».

Le cabinet précise que le simple fait de communiquer avec ses avocats « ne retient pas les services du cabinet et n'entraîne aucuns frais ni aucune obligation relativement à une éventuelle action collective ».

Faguy & Cie. se décrit comme un cabinet spécialisé dans les litiges commerciaux complexes, la protection des investisseurs et les actions collectives, représentant des demandeurs dans des recours impliquant « des déclarations trompeuses en valeurs mobilières, des manquements aux obligations fiduciaires et des inconduites corporatives ».

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