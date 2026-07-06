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Décès de deux avocats

Décès de deux avocats
Didier Bert

Didier Bert

2026-07-06 13:15:25

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Deux avocats sont décédés à l’issue de riches carrières professionnelles. Qui étaient-ils?

Pierre Paquette - source : Memoria

L’ex-avocat Pierre Paquette s’est éteint à l’âge de 76 ans.

Membre du Barreau pendant plus de 45 ans, il s'est spécialisé en droit du travail au fil des années.

Parallèlement, l'avocat a été membre des Forces armées, exerçant au Bureau du Juge Avocat Général. Il a plaidé devant plusieurs instances militaires et cours martiales, ainsi que devant la Cour d'appel de la cour martiale du Canada. Sa carrière militaire l’a élevé au grade de Major.

Pierre Paquette laisse dans le deuil son épouse Suzanne Marcoux, ses deux fils et ses trois petits-enfants.


Richard W. Elliott - source : Urgel Bourgie
L’avocat retraité Richard W. Elliott s’est éteint à l’âge de 66 ans.

Originaire de Baie-Comeau, l’avocat a été le président de l’entreprise ExSpace.

Me Elliott détenait un baccalauréat en droit de l’Université McGill, ainsi qu'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia.

Amoureux des voyages, Me Elliott était « un aventurier passionné qui a étreint le monde et le lui a rendu à chaque occasion », salue la famille dans l’avis de décès.

Richard W. Eliott laisse dans le deuil son épouse, ses trois enfants et ses cinq petits-enfants.

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