Deux milliards $ pour Nord Quantique

Une jeune pousse de Sherbrooke devient milliardaire. Qui sont les avocats?

Chad Bayne, Calvin Leung, Olivier Dufrasne-Desbiens, Alexander Green, Jennifer Humphrey et Emma Runzer-Boucher - source : Osler

La jeune entreprise Nord Quantique lève 42 millions de dollars, et voit sa valeur globale exploser.

Cette firme spécialisée dans la conception de processeurs quantiques voit ainsi sa valeur atteindre deux milliards de dollars.

Nord Quantique a été créée en 2020 par Philippe St-Jean et Julien Camirand Lemyre. Elle est issue de l’Institut quantique de l'Université de Sherbrooke.

Cette levée de fonds doit lui permettre de se rapprocher de son objectif de tolérance aux pannes d'ici 2030.

Pour cette transaction, Nord Quantique a été conseillée par une équipe du cabinet Osler, composée de Chad Bayne, Calvin Leung, Olivier Dufrasne-Desbiens, Alexander Green, Jennifer Humphrey et Emma Runzer-Boucher (sociétés émergentes et à forte croissance).

Nord Quantique fait partie des entreprises participantes à la deuxième phase de l’US Quantum Benchmarking Initiative, qui vise à concevoir un ordinateur quantique commercial d'ici 2033.

La jeune pousse est spécialisée dans une technologie de deuxième génération axée sur la correction des erreurs propres au calcul quantique

La correction des erreurs réduit considérablement les obstacles, en permettant d’utiliser les centres de données existants plutôt que de construire d'immenses centres dédiés.