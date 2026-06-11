Financement

Deux milliards $ pour Nord Quantique

Deux milliards $ pour Nord Quantique
Didier Bert

Didier Bert

2026-06-11 10:15:39

Commenter

Une jeune pousse de Sherbrooke devient milliardaire. Qui sont les avocats?

Chad Bayne, Calvin Leung, Olivier Dufrasne-Desbiens, Alexander Green, Jennifer Humphrey et Emma Runzer-Boucher - source : Osler

La jeune entreprise Nord Quantique lève 42 millions de dollars, et voit sa valeur globale exploser.

Cette firme spécialisée dans la conception de processeurs quantiques voit ainsi sa valeur atteindre deux milliards de dollars.

Nord Quantique a été créée en 2020 par Philippe St-Jean et Julien Camirand Lemyre. Elle est issue de l’Institut quantique de l'Université de Sherbrooke.

Cette levée de fonds doit lui permettre de se rapprocher de son objectif de tolérance aux pannes d'ici 2030.


Pour cette transaction, Nord Quantique a été conseillée par une équipe du cabinet Osler, composée de Chad Bayne, Calvin Leung, Olivier Dufrasne-Desbiens, Alexander Green, Jennifer Humphrey et Emma Runzer-Boucher (sociétés émergentes et à forte croissance).

Nord Quantique fait partie des entreprises participantes à la deuxième phase de l’US Quantum Benchmarking Initiative, qui vise à concevoir un ordinateur quantique commercial d'ici 2033.

La jeune pousse est spécialisée dans une technologie de deuxième génération axée sur la correction des erreurs propres au calcul quantique

La correction des erreurs réduit considérablement les obstacles, en permettant d’utiliser les centres de données existants plutôt que de construire d'immenses centres dédiés.

Partager cet article:

376
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Un juge exonéré par le Conseil de la magistrature
2.
Début de l'enquête déontologique de la juge Brigitte Gouin
3.
Deux milliards $ pour Nord Quantique
4.
Une recrue chez Osler
5.
Un cabinet enquête sur la possibilité d'une action collective
EMPLOIS

EN VEDETTE