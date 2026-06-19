Ce qui fait bouger les cabinets : innovations, honneurs et initiatives

Quoi de neuf dans vos cabinets? Comme chaque semaine, Droit-inc fait le récapitulatif des dernières actualités…

Langlois

Le cabinet Langlois a récemment lancé un concours interne de création d’outils d’IA, invitant ses équipes à imaginer des solutions maison pour s’attaquer à des irritants concrets du quotidien.

Résultat : une vingtaine de projets soumis, une cinquantaine de personnes mobilisées et quatre équipes finalistes invitées à présenter leur solution devant leurs collègues.

Lavery

Geneviève Bergeron du cabinet Lavery, a été reconnue dans l’édition Global Leaders de World Trademark Review (WTR).

« Cette distinction souligne son expertise et son leadership dans le domaine des marques de commerce ».

PFD Avocats

Lily-Rose Gratton, Me Hadi Khanafer, Me Julien Leduc, Me Isabelle Thiffault, Me Thierry Lefebvre, Me Justin Beaudry, Léo Labelle et Zachary Zangao ont représenté le cabinet PFD Avocats lors de la 1ʳᵉ édition du Tournoi des Partenaires.

Fasken

Le 17 juin dernier, l’équipe montréalaise de gestion des placements de Fasken a tenu la troisième édition de son événement Sujets chauds à la veille de l’été pour les sociétés inscrites.

Marie-Claude Berger Paquin, Simon Brissette, Elise Renaud, Julie Uzan-Naulin, Marcelo Ciecha et Rose Michelle Beauséjour y ont présenté un tour d’horizon des récents développements réglementaires et législatifs touchant les sociétés inscrites et leurs activités.

Cain Lamarre

Cain Lamarre se dit fier de soutenir la prévention du suicide en ayant été partenaire au tout premier cocktail bénéfice de la Fondation Centre de prévention du suicide de Québec.