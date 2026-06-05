Dans les bureaux cette semaine

Comme chaque semaine, Droit-inc fait un récapitulatif des dernières actualités des cabinets…

Lavery

Isabelle P. Mercure et Arianne Arguin du cabinet Lavery se sont jointes à Carol-Guillaume Gagné, Frederik Chenard et Tommy Baril pour une discussion sur les rachats d’entreprise par la direction (Management Buy-Outs – MBO), abordant non seulement les fondements de ce type de transaction, mais aussi les enjeux humains, financiers et stratégiques qui accompagnent un transfert d’entreprise.

Cain Lamarre

Felipe Costa, Guillaume Fournier, Félix Aubé-Cornut, Myriam Rondeau, Valérie Michaud et Jean-Sébastien Blais du cabinet Cain Lamarre ont participé au défi alimentaire Grande Marmite de la Tablée des chefs.

Lors de cet événement organisé par Sollio Groupe Coopératif, plus de 400 participants ont uni leurs forces pour produire 40 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner destinés au réseau d’aide alimentaire de la province. Grâce aux inscriptions, 75 000 $ ont également été amassés pour soutenir cette cause essentielle, souligne le cabinet.

TCJ

Le cabinet a accompagné la Fiducie du Chantier de l'économie sociale dans la création de l’Initiative Immobilière Communautaire, un fonds de 50 M$ destiné à soutenir les organismes communautaires partout au Québec.

« Cette initiative permettra notamment de sécuriser, acquérir et adapter des espaces afin que les organismes puissent bénéficier de locaux adéquats et permanents ».

ROBIC

Le 3 juin dernier, Caroline Jonnaert et Mathilde Trottier ont réalisé la revue annuelle de la jurisprudence en droit d’auteur canadien pour l’ALAI Canada.

Ce fut l’occasion de revenir sur les décisions marquantes de la dernière année et d’en analyser les répercussions concrètes pour les acteurs du milieu.