En bref : ce qui s'est passé dans les cabinets

Que s’est-il passé dans vos cabinets ces derniers jours? Comme chaque semaine, on fait un récapitulatif…

Langlois

À Montréal comme à Québec, les équipes de Langlois ont pris part à des activités animées par Centraide afin de soutenir deux organismes profondément ancrés dans leur communauté : Jeunesse Loyola, dans NDG, et Re-Fa-Vie, à Beauport.

Cain Lamarre

Plusieurs étudiantes du cabinet Cain Lamarre ont mené une collecte au profit de La rue des Femmes.

Il s'agit d'un organisme qui accompagne et soutient les femmes en situation de vulnérabilité en leur offrant des services essentiels, de l'hébergement et un environnement bienveillant favorisant leur rétablissement et leur réinsertion.

« Une belle initiative qui illustre la solidarité qui nous anime », souligne le cabinet.

PFD Avocats

Me Eya Hamouda du cabinet PFD Avocats a été nommée à titre d'administratrice au conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB).

Lavery

Lavery était présent au BIO International Convention 2026, la plus importante tribune mondiale dédiée aux sciences de la vie.

Alain Dumont, Selena Lu et Serge Shahinian ont représenté le cabinet à San Diego, dans le cadre de la mission annuelle orchestrée par Investissement Québec, en collaboration avec la délégation du Québec à Los Angeles et le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Dunton Rainville

Coup de départ pour la 5ème édition de la Classique Dunton Rainville.

« Le 11 juillet dernier, les professionnels du cabinet se sont rassemblés sur les magnifiques verts du Golf du Vieux Village de Bromont à l’occasion de la 5e édition de la Classique Dunton Rainville. Cet événement a réuni plus de 50 joueuses et joueurs venus de l’ensemble de nos bureaux, incluant DR Conseils, ainsi que de nombreux invités venus participer aux festivités ».