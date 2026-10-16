Fasken bascule ses finances dans le nuage

Temps, facturation, paiements : Fasken a migré toute sa gestion financière vers la version infonuagique d’un logiciel. Objectif avoué : préparer le terrain à l'IA.



Nancy Rendle - source : Fasken

Fasken a terminé la migration de ses opérations financières vers 3E Cloud, la plateforme infonuagique de l'éditeur de logiciels Elite, a annoncé ce dernier le 13 octobre.

Le cabinet, qui compte plus de 900 avocats répartis dans dix bureaux au Canada, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, dont Montréal et Québec, regroupe désormais sur une même plateforme sa gestion financière, le suivi du temps, les factures pro forma, la facturation, les paiements et les données qui s'y rattachent. La solution est hébergée sur Microsoft Azure, en mode logiciel-service.

Des données propres d'abord

Le communiqué présente la migration comme une étape préalable à l'IA. Son argument : l'IA ne produit des résultats fiables que si elle s'appuie sur des données complètes, à jour et bien encadrées.

« La migration de Fasken vers la version infonuagique de 3E nous procure les bases nécessaires » pour adopter de façon responsable les capacités d'IA à mesure qu'elles évoluent, affirme Nancy Rendle, cheffe des finances du cabinet. Elle souligne l'intérêt du « regroupement de nos données et de nos flux de travail financiers au sein d'une plateforme infonuagique connectée ».

Côté juridique, Fasken a déjà pris le virage : le cabinet déploie cet automne une plateforme d'IA agentique développée avec Legora pour l'analyse, la révision et la rédaction de documents. La migration de 3E touche, elle, l'arrière-boutique : les heures, les factures et l'argent.

Un message pour les directions de cabinet

Le message s'adresse aussi aux autres cabinets, à l'heure où les géants de l'IA se disputent le marché juridique : avant de brancher des outils d'IA sur les données financières, il faut que ces données soient centralisées et fiables.

« La transition de Fasken vers 3E illustre parfaitement ce que devrait apporter une transformation infonuagique », se réjouit Mark Dorman, chef de la direction d'Elite, une ancienne division de Thomson Reuters.

Le communiqué ne précise ni la durée du projet, ni son coût, ni les gains concrets obtenus jusqu'ici.