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La Fierté à l’honneur dans les cabinets

La Fierté à l’honneur dans les cabinets
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-14 14:15:17

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Comme chaque semaine, Droit-inc vous fait le récapitulatif des dernières actualités des bureaux…

BCF

Des membres de l’équipe BCF se sont rassemblés pour prendre part au défilé de la Fierté et témoigner de leur soutien aux communautés 2ELGBTQI+.

« Au-delà de cette journée, cette mobilisation reflète un engagement qui nous tient à cœur : contribuer, toute l’année, à un milieu de travail où chaque personne peut être pleinement elle-même et trouver sa place ».

Cain Lamarre

Le cabinet Cain Lamarre a tenu à féliciter Jean‑François Trudel, gagnant de l’Omnium VCCN, pour son exploit remarquable sur le parcours de golf.

« Cet évènement contribue directement au soutien d’organismes sportifs de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, dont les Forestiers d’Amos, le Mouvement Kodiak, le Club de ski de fond de compétition d’Amos et le Fonds de l’athlète de l’Abitibi‑Témiscamingue (Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue ) », souligne le cabinet.


Stein Monast

Le 8 août dernier a eu lieu le concert « 35 ans en chansons » de Marc Hervieux à l’occasion du Festival international du Domaine Forget de Charlevoix dont le cabinet Stein Monast était partenaire.

« C’est un plaisir et une fierté de soutenir, année après année, ce festival qui met à l’honneur la culture musicale. Cette soirée a rendu hommage à la musique classique en présentant des œuvres marquantes jalonnant une carrière remarquable ».

Fasken

La semaine dernière, le bureau montréalais de Fasken a souligné la Fierté avec son désormais incontournable Drag Lunch.

« Cette activité s’inscrit dans notre volonté de favoriser un milieu de travail où chaque personne peut être elle-même et se sentir accueillie, respectée et valorisée. Au-delà de la célébration, ce fut l’occasion de reconnaître la diversité, de renforcer les liens entre collègues et de réaffirmer notre engagement envers les communautés 2SLGBTQIA+ ».

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