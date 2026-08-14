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Même l’été, les campus de droit restent en mouvement

Même l’été, les campus de droit restent en mouvement
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-14 13:15:42

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Comme chaque semaine, Droit-inc passe en revue toutes les dernières actualités de vos facultés…

Université Laval


Source : Université de Laval

Cinq nouvelles subventions pour faire avancer les grands débats juridiques : les membres du corps professoral de l’Université Laval multiplient les occasions de faire avancer les grands débats juridiques.

Grâce à l'obtention de cinq subventions accordées récemment par la Commission du droit du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), ils organiseront des conférences, ateliers et colloques qui favoriseront les échanges scientifiques et le développement de nouvelles collaborations de recherche.


Pierre Larouche - source : Université de Montréal
Université de Montréal

IVADO et AISSAI lanceront à Montréal, du 24 au 27 août 2026, le premier atelier du semestre thématique La gouvernance de l’intelligence artificielle, un programme réunissant des spécialistes internationaux issus d’universités et d’organismes de recherche de premier plan.

Ce semestre est placé sous la responsabilité d’un comité scientifique composé de : Véronique Guèvremont (Université Laval), Margo Bernelin (CNRS / Université de Nantes), Colette Brin (Université Laval), Sonia Desmoulin (CNRS / Université de Nantes), Antoine Henry (Université de Lille) et Pierre Larouche (Université de Montréal).

Université d’Ottawa

Pierre-Gilles Bélanger, etc. (source : Université d'Ottwa)

La Section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa a récemment donné le coup d’envoi à son cours d’été dirigé par Pierre-Gilles Bélanger « Les systèmes juridico-politiques de l’Amérique latine et leurs relations avec le Canada », offert pour la toute première fois en Europe, dans la ville historique et emblématique de Tolède, en Espagne.

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