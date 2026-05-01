Tout ce qu’il s’est passé cette semaine dans vos cabinets

Quoi de neuf dans vos bureaux? On vous fait notre traditionnel récapitulatif…

Lavery

Le 22 avril dernier, à l’occasion du Colloque annuel en propriété intellectuelle, le cabinet a échangé sur les enjeux clés de PI pour les entreprises en commerce électronique : protection des marques et du contenu, lutte contre la contrefaçon sur les plateformes et les réseaux sociaux, protection des logiciels et des interfaces, ainsi que les risques et contrats propres à la vente en ligne.

TCJ

Le cabinet TCJ se dit fier de souligner la participation de Céline Plante, avocate associée et CEC au bureau de Québec, à titre de conférencière au Colloque en droit de la famille, tenu le 16 avril dernier.

Cet événement, organisé par le Comité de liaison de la Cour supérieure du Québec et le Barreau de Québec, s’est déroulé en présence de la magistrature.

Elle a eu l’occasion d’offrir la conférence d’ouverture, aux côtés de madame la Juge Catherine La Rosa, et de Me Cynthia Brière, présidente du Comité de liaison, sous le thème « Les meilleures pratiques en droit de la famille. »





Cain Lamarre

Le 22 avril dernier, dans le cadre des Journées disciplinaires d’OpenForumOuvert, les avocats Andréa Provencher et Alex Vandal-Milette ont donné une conférence portant sur un enjeu essentiel pour les ordres professionnels : la garde provisoire et la cession des dossiers lorsque des interventions s’imposent.

Aux côtés de Me Josiane Fréchette (Ordre des pharmaciens du Québec), ils ont présenté : « Qui surveille les gardiens? Quand les ordres professionnels doivent intervenir en matière de garde provisoire et de cession des dossiers de leurs membres ».

Norton Rose

À l’occasion de la Semaine de reconnaissance des employées, Norton Rose a pris le temps, dans l’ensemble de ses bureaux, de reconnaître celles et ceux qui contribuent chaque jour à faire avancer le cabinet.

« Les progrès que nous continuons de réaliser en tant que cabinet ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent d’une exécution rigoureuse, d’un fort sens des responsabilités et de l’engagement de professionnelles et d’employées qui veillent, jour après jour, à ce que le cabinet fonctionne selon les normes les plus élevées ».