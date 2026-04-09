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Art, bourses et revues : ce qui bouge dans vos facultés de droit

Art, bourses et revues : ce qui bouge dans vos facultés de droit
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-09 13:15:04

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Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour de l’actualité de vos universités…

Université de Sherbrooke

Adam Basanta et Maxime St-Hilaire

Le 17 avril prochain, le lancement de l'ouvrage Désobéissance algorithmique viendra clore l’exposition How You Produce Eternity, Soft Collisions Amongst Machines, marquant l’aboutissement d’une résidence artistique inédite à la Faculté de droit.

Signé par l’artiste Adam Basanta, cet ouvrage rassemble ses réflexions sur l'art, le droit et l'intelligence artificielle aux côtés de celles de Martin Zeilinger, chercheur et commissaire, et de celles de Maxime St-Hilaire, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke (UdeS).

Source : Université de Montréal
Université de Montréal


Anthony Tahan est récipiendaire de la bourse d’excellence de la Fondation canadienne de fiscalité.

Ce prix est décerné annuellement à l’étudiante ou l’étudiant s’étant le plus démarqué par la meilleure moyenne cumulative au sein de la cohorte du programme de maîtrise en droit, option fiscalité, un programme conjoint de la Faculté de droit et de HEC Montréal.





Université d’Ottawa

Source : Université d’Ottawa

L’Université d’Ottawa annonce que la Revue canadienne Droit et Société sera désormais hébergée à sa Faculté de droit et rattachée à son programme d’études supérieures.

Auparavant publiée à l’Université Carleton, la revue appartient à l’Association canadienne Droit et Société (ACDS) et est éditée en partenariat avec les Presses de l’Université de Cambridge.

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