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Ce qui bouge sur les campus universitaires

Ce qui bouge sur les campus universitaires
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-11-11 12:00:08

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Quoi de neuf dans vos facultés? Droit-inc fait le tour des dernières nouvelles…

Source : Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke vient de lancer un nouveau cheminement de son baccalauréat en droit pour l’automne 2027.

Unique en son genre, le cheminement Culture et humanités juridiques permettra aux étudiantes et aux étudiants de replacer le droit dans ses contextes historique, philosophique, littéraire et linguistique.

D’une durée de quatre ans, le cheminement Culture et humanités juridiques mènera à l’obtention de trois diplômes : un baccalauréat en droit (LL.B.), un Juris Doctor (J.D.) en common law et droit transnational et un certificat en culture et humanités juridiques avec concentration en histoire, en philosophie, en études classiques ou en études autochtones.

Tomoko Akane - source : Université Laval
Université Laval


La présidente de la Cour pénale internationale (CPI), la juge Tomoko Akane, était de passage à Québec le 4 novembre pour une journée de rencontres et de discussions consacrées à l'avenir de la justice internationale.

Accueillie à l'Université Laval par la Clinique de droit international pénal et humanitaire de la Faculté de droit, elle a lancé un appel à la mobilisation collective dans un contexte où l'indépendance de la Cour fait face à des pressions sans précédent.


Université de Montréal

Catherine Samaha - source : Université de Montréal

La doctorante Catherine Samaha a été nommée chercheuse émergente de la Commission du droit du Canada.

Doctorante en droit en cotutelle à l’Université de Montréal et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Catherine Samaha est affiliée au Centre de recherche en droit public (CRDP) ainsi qu’à l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS).

Au cours de son parcours universitaire, elle a également occupé des fonctions d’auxiliaire de recherche et d’enseignement à l’Université de Montréal, en plus d’agir comme chargée d’enseignement à l’UdeM et à Paris 1.

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