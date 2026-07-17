Ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine dans vos facultés

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Marie-Ève Arbour - source : Université Laval

Université Laval

La Faculté de droit vient d’annoncer la nomination de la professeure Marie-Ève Arbour à titre de directrice de la revue Les Cahiers de droit pour un mandat de deux ans, soit du 1er juillet 2026 au 30 juin 2028.

Professeure à la Faculté depuis 2004, elle a également occupé les fonctions de vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes ainsi que de directrice du programme de doctorat.

Source : Université de Montréal

Du 6 au 17 juillet, l’UdeM accueille 33 participantes et participants provenant de 16 universités situées dans 10 pays, pour une immersion unique dans les fondements du droit canadien.

« Cette cohorte internationale, issue notamment de l’Australie, de la Belgique, du Brésil, de la Chine, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, de l’Allemagne et de la Suisse, témoigne du rayonnement de notre Faculté et de l’intérêt que suscite le système juridique canadien ».

Le programme académique propose 10 séances couvrant un large éventail de disciplines : droit constitutionnel, droit criminel, droit administratif, droit commercial et économique canadien, droit du commerce nord‑américain, développement durable, ainsi qu’une introduction au droit américain.









UQAM

Source : UQAM

La 2e édition de la Simulation de négociations constitutionnelles a récemment eu lieu.

« Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires, les conférencières et conférenciers, ainsi que les étudiantes et étudiants qui ont contribué à faire de cette activité une expérience enrichissante, stimulante et formatrice. Grâce à votre engagement, votre expertise et votre enthousiasme, cette édition a donné lieu à des échanges de grande qualité et à une réflexion approfondie sur les enjeux constitutionnels et sur la réforme du Sénat canadien », souligne la faculté.

Les discussions et négociations tenues dans le cadre de cette simulation ont conduit à l’adoption de l’Accord de Kingston de 2026.