Des campus qui brillent : distinctions, projets et talents à l’honneur

Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour des dernières actualités de vos universités…

Université de Sherbrooke

Arthur Oulai (source : Université de Sherbrooke), Dany Guimond‑Valcourt (source : LCM) et Elyse Rioux (source : LinkedIn)

La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke se dit fière de souligner l’aboutissement d’un projet de session d’envergure et résolument innovant, mené par les étudiantes et étudiants du Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 2e cycle en Droit des affaires et risques de l’entreprise (DARE).

Ce projet a été conçu et dirigé par le professeur Arthur Oulai, de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, et Me Dany Guimond‑Valcourt, avocate chez LCM Avocats et chargée de cours, ainsi que par Me Elyse Rioux, avocate chez Payfacto et chargée de cours, dans le cadre du cours Droit, cybersécurité et gestion des risques technologiques.

Source : LinkedIn

UQAM

L’équipe participante à la simulation des Nations unies à New York – National Model United Nations (NMUN) a remporté le prestigieux prix Outstanding Delegation (1er prix) lors de l’édition 2026, tenue du 29 mars au 2 avril. Composée de seize personnes, la délégation représentait le Burundi.

















Université d’Ottawa

Jacob Graff - source : Université d'Ottawa

Un diplômé du programme national de la Faculté de droit, Jacob Graff a obtenu le poste très prisé d’auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada. Il travaillera auprès de l’honorable Mary Moreau.

Université Laval

Le Bureau de la vie étudiante de l’Université Laval a récemment tenu à souligner l’engagement exceptionnel de membres de la communauté étudiante lors du 36e Gala de la vie étudiante, tenu le jeudi 16 avril au Théâtre de la Cité universitaire.

Camille Martini - source : Université de Laval

À cette occasion,doctorant à la Faculté de droit, s’est vu décerner un prix dans la catégorie Personnalité, en reconnaissance de son engagement, de sa détermination et de sa contribution remarquable à la vie de campus.