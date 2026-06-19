Des campus qui brillent par leur excellence

Quoi de neuf dans vos facultés? Droit-inc vous fait son traditionnel récapitulatif…



Tiphaine Dourges, Jérémy Elmerich et Atagün Mert Kejanlioglu - source : Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Trois stagiaires postdoctoraux de la Faculté de droit, Tiphaine Dourges, Jérémy Elmerich et Atagün Mert Kejanlioglu, se sont vu attribuer des bourses d’excellence du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) pour soutenir la poursuite de leurs travaux de recherche.

Rachelle Saint-Laurent - source : Université de Montréal



Le mémoire de Rachelle Saint-Laurent remporte un prix Minerve 2025. Son mémoire, intitulé Les asymétries entre les provinces dans la Constitution canadienne : leurs fondements, leur portée et leur interprétation par la Cour suprême, a été réalisé sous la direction de Jean Leclerc et Michel Morin.

L’ouvrage sera publié aux Presses de l’Université Laval, au sein de la collection Minerve.

















Université d’Ottawa

Source : Université d’Ottawa

Du 17 au 22 mai dernier, des étudiantes et étudiants de la Section de droit civil ont vécu une semaine qui sort résolument des sentiers battus lors de la première édition d’un cours d’été à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), sous la coordination du professeur Patrick Dumberry.