Des étudiantes se distinguent en plaidoirie en droit de l’immigration

Plusieurs étudiantes de l’Université de Sherbrooke se sont illustrées lors d’un concours de plaidoirie en droit de l’immigration.



Neelab R., Amélie Bouchard, Justine Lamy et Saphia-Maude Ouellet - source : LinkedIn

Neelab R., Amélie Bouchard, Justine Lamy et Saphia-Maude Ouellet de l’Université de Sherbrooke ont participé à la 6e édition du Concours de plaidoirie en droit de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, qui s'est tenue à la Cour fédérale à Toronto.

À cette occasion, leur équipe s’est démarquée en remportant la première place dans trois catégories : Meilleur mémoire, Meilleure plaidoirie en équipe et Meilleure faculté de droit.

Dans une publication partagée sur LinkedIn, Neelab R. a tenu à souligner le soutien reçu tout au long de la préparation.

« Un immense merci à Me Sean Doyle, pour son coaching exceptionnel pendant toute la préparation du concours, à Hélène Mayrand pour son expertise et sa présence à nos côtés à Toronto, ainsi qu’à Me Daniel Latulippe pour ses précieux conseils, qui nous guideront bien au-delà du concours, et pour m’avoir transmis cette passion pour le droit de l’immigration ».