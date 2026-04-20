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Des étudiantes se distinguent en plaidoirie en droit de l’immigration

Des étudiantes se distinguent en plaidoirie en droit de l’immigration
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-20 12:00:38

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Plusieurs étudiantes de l’Université de Sherbrooke se sont illustrées lors d’un concours de plaidoirie en droit de l’immigration.


Neelab R., Amélie Bouchard, Justine Lamy et Saphia-Maude Ouellet - source : LinkedIn

Neelab R., Amélie Bouchard, Justine Lamy et Saphia-Maude Ouellet de l’Université de Sherbrooke ont participé à la 6e édition du Concours de plaidoirie en droit de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, qui s'est tenue à la Cour fédérale à Toronto.

À cette occasion, leur équipe s’est démarquée en remportant la première place dans trois catégories : Meilleur mémoire, Meilleure plaidoirie en équipe et Meilleure faculté de droit.


Dans une publication partagée sur LinkedIn, Neelab R. a tenu à souligner le soutien reçu tout au long de la préparation.

« Un immense merci à Me Sean Doyle, pour son coaching exceptionnel pendant toute la préparation du concours, à Hélène Mayrand pour son expertise et sa présence à nos côtés à Toronto, ainsi qu’à Me Daniel Latulippe pour ses précieux conseils, qui nous guideront bien au-delà du concours, et pour m’avoir transmis cette passion pour le droit de l’immigration ».

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