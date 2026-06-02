Des étudiants québécois brillent sur la scène internationale

Au Concours Charles-Rousseau, des équipes québécoises se sont illustrées en remportant plusieurs distinctions.





Source : Université de Sherbrooke

Sous le soleil de Nice, le Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau s’est tenu du 4 au 10 mai, avec de belles performances des délégations québécoises.

La délégation de l’Université de Sherbrooke, composée de Laurence St-Amand, Soukaina Ameknassi, Kiyana Fadaei Kermani et Alexis Jacques, a remporté le Prix du deuxième meilleur mémoire ainsi que le Prix des quart-de-finalistes.

L’équipe était accompagnée de ses mentors, Marianne Dionne et Pierre-Luc Morin.

De son côté, l’équipe de l’Université Laval, formée d’Émile Dupuis, Marion Labarre, Frédérique Lavoie et Francine Ngoune Tsane, a obtenu le Prix Henri-Rolin, remis aux meilleures observations écrites produites en demande et en défense.

L’Université Laval s’est également distinguée lors des joutes orales en atteignant les demi-finales.