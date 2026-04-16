Entre colloque, formation et distinction : ce qui a marqué les facultés de droit

Que s’est-il passé dans vos universités ces derniers jours? On fait le tour des dernières actualités…



Source : Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

La Faculté de droit a célébré le succès de la 2e édition du colloque Jeunes chercheuses et chercheurs, tenu les 26 et 27 mars 2026 sous le thème Un monde en crise : quelle place pour le droit?

« Rassemblant des participantes et participants issus du Canada et de l’international, l’événement s’est imposé comme une tribune dynamique où la relève en droit a pu faire entendre sa voix et contribuer aux grandes réflexions juridiques de notre époque », souligne la faculté.

Source : Université Laval



La Faculté de droit de l’Université Laval et la Chaire de recherche sur les contrats intelligents, la chaîne de blocs et autres technologies émergentes entourant la pratique du droit (Chaire 2.0) – Chambre des notaires du Québec étaient présentes au Cours de perfectionnement du notariat, tenu les 26 et 27 mars 2026 au Centre des congrès de Québec.

Organisé par la Chambre des notaires du Québec, cet événement constitue un rendez-vous incontournable pour les notaires souhaitant approfondir leurs connaissances, échanger entre pairs et faire évoluer leur pratique.

Université de Montréal

Wend-Nèyellé Flora Ines Zongo - source : Université de Montréal

La Faculté de droit de l’Université de Montréal annonce que Wend-Nèyellé Flora Ines Zongo, étudiante à la maîtrise en droit des affaires, est la lauréate du Prix du juge en chef Richard Wagner de la Cour suprême du Canada pour la faculté.

Cette distinction met en lumière son leadership et son engagement au sein du programme Pro Bono du Canada – Section Université de Montréal, dont la mission est d’offrir des services juridiques gratuits aux personnes et aux communautés confrontées à des obstacles en matière d’accès à la justice.