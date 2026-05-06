Financement, recherche et rayonnement académique : ce qui a marqué vos campus

Que s’est-il passé dans vos universités ces derniers jours? On fait le tour des dernières actualités…

Université de Sherbrooke

Jacqueline Noëlle Soppo Ekamequi - source : USherbrooke

Grâce à une bourse offerte par la Fondation STIP (Stichting ter bevordering van het Internationaal Privaatrecht) et à un financement du Fond d’appui à l’engagement étudiant (FAEE) et de l’AGECSDUS, de l’Université de Sherbrooke, la doctorante Jacqueline Noëlle Soppo Ekamequi pourra s’envoler vers l’Académie de droit international de La Haye pour des cours d’été et une direction d’études.

Karine Millaire - source : UdeM



La professeure de droit Karine Millaire obtient 900 000 $ pour analyser les réalités des Premières Nations et des Inuits et guider des actions en sécurisation culturelle dans le réseau de la santé.

Réalisé dans le cadre d’une action concertée avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce projet vise à analyser les parcours d’Inuits et de membres des Premières Nations, leurs attentes et les obstacles qu’ils ont rencontrés, qu’ils aient ou non eu recours aux services du réseau. Il s’inscrit dans un contexte où les inégalités d’accès aux soins, largement reconnues, demeurent un enjeu important malgré des avancées récentes, notamment l’adoption de la loi sur la sécurisation culturelle.

Université d’Ottawa

Source : Université d’Ottawa

La publication d’un ouvrage d’érudition en droit marque l’aboutissement de plusieurs années de recherche et de savoir-faire, nourri par de longues heures de travail en coulisses, souligne la faculté.

Pour faire honneur à cet engagement, la Section de droit civil organisera, le 12 mai prochain, une table ronde afin de mettre en lumière de telles réalisations.