Les facs de droit canadiennes les mieux classées au monde

Le QS World University Rankings 2026 place plusieurs facultés de droit canadiennes parmi les meilleures au monde. Votre université figure-t-elle au classement?



La faculté de droit de l'Université McGill - 3ème place

Les facultés de droit canadiennes continuent de se démarquer sur la scène internationale, selon le plus récent classement mondial des universités publié par QS.

Au Canada, c'est l'Université de Toronto qui arrive en tête, occupant le 18e rang mondial. Elle est suivie de l'Université de la Colombie-Britannique (26e) et de l'Université McGill, qui se classe au 30e rang.

L'Université d'Ottawa figure quant à elle dans la tranche des 101e à 150e meilleures facultés de droit au monde, devant l'Université de Montréal, qui se situe dans la catégorie des 151e à 200e rangs.

La faculté de droit de l'Université de Toronto - 1ère place

En revanche, les facultés de droit de l'Université Laval, de l'Université de Sherbrooke et de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) ne figurent pas dans cette édition du QS World University Rankings.

Les facultés américaines et britanniques en tête du palmarès

À l'échelle internationale, les établissements américains et britanniques continuent de dominer le classement. L'Université Harvard conserve la première place mondiale, devant les universités de Cambridge et d'Oxford, qui complètent le podium.

L'Université Yale arrive au quatrième rang, tandis que l'Université Stanford ferme le top 5. Parmi les autres établissements qui se démarquent, l'Université de Melbourne se hisse au 11e rang mondial.

En France, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne occupe la 19e place, confirmant sa réputation parmi les grandes facultés de droit internationales.



Harvard

Le classement QS repose sur plusieurs critères, dont la réputation académique des établissements, leur réputation auprès des employeurs ainsi que l'impact de leurs travaux de recherche, mesuré notamment par les citations scientifiques.

Pour consulter l’intégralité du classement, c’est ici.







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