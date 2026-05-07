Un étudiant récompensé pour son implication facultaire

Découvrez le récipiendaire du Maillet Implication lors du Gala du Grand Maillet.

Justin Fortier - source : LinkedIn

Justin Fortier, étudiant en droit à l’Université Laval, a reçu le Maillet Implication lors du Gala du Grand Maillet.

Ce prix vise à souligner la qualité de l’implication d’un étudiant au sein de la faculté.

Par ailleurs, le projet Sapin des fêtes, qu’il a lancé en collaboration avec le Comité action sociale de sa faculté de droit, a remporté le maillet de l’événement de l’année.

« Ces deux expériences m’auront permis de vivre des moments marquants et de rencontrer des personnes qui auront profondément influencé mon parcours », confie l’étudiant.

D’un passage en commission parlementaire à la récolte de jouets pour les enfants de la DPJ, en passant par la rédaction d’un rapport sur la reconnaissance des acquis et des participations à deux balados, c’est avec un brin de nostalgie que je me sens privilégié d’avoir pu vivre toutes ces expériences en une seule année, mentionne-t-il.