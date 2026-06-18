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Une haute distinction en justice administrative

Une haute distinction en justice administrative
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-18 12:00:19

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Un professeur de l’Université de Montréal a récemment été honoré. De qui s’agit-il?


Pierre Noreau - source : UdeM

Le professeur Pierre Noreau a reçu le Prix de la justice administrative 2025-2026 lors du colloque annuel de la Conférence des juges administratifs du Québec (CJAQ), tenu le 1er juin.

Cette distinction souligne l’ensemble d’une carrière consacrée au rayonnement de la justice administrative et à la promotion de ses valeurs.

Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en droit public, Pierre Noreau est reconnu pour ses travaux en sociologie du droit. Ses recherches portent notamment sur l’évolution du droit contemporain, l’accès à la justice et la participation citoyenne à l’élaboration des lois.


Il a dirigé le projet Accès au droit et à la justice (ADAJ) et pilote actuellement le projet LEXIS, consacré à la participation publique à la conception des lois.

En 2018, il a fondé l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice et copréside aujourd’hui les États généraux sur le droit et la justice pour la période 2025-2028.

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