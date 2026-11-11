Bâtir un cabinet autour d’une vision différente du droit familial

De la création de son cabinet à la représentation des enfants, on a discuté avec une avocate qui souhaite faire évoluer la pratique du droit de la famille.



Jessica Provencher-Garand - source : Garand Wood

Après avoir fait ses premières armes au sein du cabinet Goldwater, Dubé, Me Jessica Provencher-Garand a décidé de se lancer en affaires avec son associée, Me Jillian Wood.

Leur ambition? Bâtir un cabinet à leur image et développer une pratique qui se distingue, notamment en accordant une place importante à la représentation des enfants. Chez Garand Wood, cette spécialité n’est pas l’affaire de quelques avocates : toutes les professionnelles de l’équipe sont appelées à exercer ce type de mandat.

Au fil de sa pratique, Me Jessica Provencher-Garand a également vu les dossiers se complexifier, les clients arriver mieux informés, mais parfois aussi désorientés par la désinformation.

Comment bâtir un cabinet à son image? Quelle place accorder à la parole des enfants devant les tribunaux? Pour Droit-inc, l’avocate se livre sur son parcours, ses motivations et sa vision du droit de la famille.

Qu’est-ce qui vous a poussées, votre associée et vous, à faire le saut et à fonder votre propre cabinet il y a plus de cinq ans?

Nous travaillions tous les deux dans un grand cabinet spécialisé en droit de la famille à Montréal. C’était une excellente école, où nous avons notamment effectué notre stage, mais nous avions une vision différente de certaines façons de faire, tant sur le plan administratif que dans l’accompagnement des clients.

Nous nous sommes dit que nous pouvions essayer de développer notre propre approche. Nous voulions continuer à faire de la représentation en matière familiale, notamment en divorce et en garde d’enfants, mais aussi développer davantage la représentation des enfants. C’est notamment de cette volonté qu’est né le cabinet.

Aujourd’hui, toutes les avocates de notre équipe pratiquent la représentation d’enfants. C’est une particularité, puisque cette pratique demeure relativement peu courante dans les cabinets privés.

En quoi consiste concrètement la représentation d’un enfant devant la Cour supérieure?

Un avocat est nommé pour représenter les intérêts d’un enfant. On peut dire qu’il devient, dans une certaine mesure, sa voix devant le tribunal. Notre mandat consiste notamment à faire connaître à la cour les souhaits de l’enfant concernant sa situation, par exemple en matière de garde, puis à tenter de convaincre le juge que ces souhaits correspondent à son meilleur intérêt.

Cette représentation peut être particulièrement utile dans les dossiers très litigieux, lorsque les parents sont campés sur leurs positions respectives. Entendre le point de vue de l’enfant permet parfois de changer leur perspective. Ils réalisent que, derrière le conflit qui les oppose, il y a un enfant qui vit la situation.

Dans bien des cas, le fait que les parents prennent conscience de ce que leur enfant ressent peut favoriser un règlement. C’est un rôle très gratifiant, même si la décision finale appartient toujours au juge et ne correspond pas nécessairement à ce que l’enfant souhaite.

Jillian Wood - source : LinkedIn

Nous rencontrons directement les enfants, sans leurs parents. Dans une situation où les deux parents sont impliqués, il arrive généralement que l’enfant se présente à nos bureaux une fois accompagné de sa mère et une autre fois de son père. Nous discutons ensuite avec lui en adaptant notre discours à son âge et à son niveau de maturité.

Nous devons toujours nous assurer qu’il comprend notre rôle et qu’il est en mesure de nous donner un mandat. Nos obligations déontologiques et professionnelles sont les mêmes que lorsque nous représentons un adulte. Cela nous oblige à revenir à la base et à vérifier que l’enfant comprend bien ce qui se passe.

Nous souhaitons aussi continuer à améliorer notre approche. Le cabinet prévoit notamment des formations internes avec une psychoéducatrice afin de perfectionner nos méthodes d’entrevue et de rendre les rencontres aussi naturelles et peu stressantes que possible pour les enfants.

La représentation d’un enfant est-elle pertinente dans tous les dossiers familiaux?

C’est la cour qui décide si la nomination d’un avocat pour l’enfant est pertinente. Il faut notamment se demander si cette représentation peut réellement lui être utile. Un très jeune enfant, par exemple, ne sera pas en mesure d’exprimer ses souhaits de la même façon qu’un adolescent. Il faut également tenir compte des autres ressources déjà présentes dans le dossier.

Si des professionnels, comme des travailleurs sociaux, sont en mesure de recueillir la parole de l’enfant, la nomination d’un avocat n’est pas nécessairement indiquée. Chaque situation doit être évaluée en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Vous avez été confrontée à des dossiers familiaux particulièrement complexes. Quelles qualités sont essentielles pour les mener à bien?

Il faut d’abord avoir une très bonne connaissance du droit. Il faut aussi savoir bien s’entourer et pouvoir compter sur des collaborateurs qui possèdent parfois une expertise plus poussée dans certains domaines. La gestion du stress est également essentielle. Les dossiers complexes nous amènent parfois à devoir accomplir, dans un délai très court, des démarches que nous n’avons jamais faites auparavant.

L’an dernier, par exemple, nous avons dû intervenir devant la Cour d’appel avec seulement quelques jours pour préparer un mémoire. C’était une expérience nouvelle pour moi, puisque je n’avais encore jamais plaidé devant cette cour. La procédure et la dynamique sont différentes de celles de la Cour supérieure. Il faut donc être capable de reconnaître ses limites et d’aller chercher les ressources nécessaires.

Je ne prétends pas tout savoir. Pour moi, la force de notre cabinet, c’est justement l’entraide et le travail d’équipe.

Avez-vous observé une complexification des litiges familiaux depuis le début de votre pratique?

Depuis l’ouverture du cabinet, il y a cinq ans, nous avons vu augmenter le nombre de dossiers présentant un degré élevé de complexité. Cette année, nous avons notamment travaillé sur un dossier d’enlèvement d’enfants interprovincial, qui a nécessité une collaboration avec des tribunaux et des autorités d’autres provinces. Nous avons aussi traité un dossier d’aliénation parentale dans lequel le juge a rendu une décision allant à l’encontre des souhaits d’enfants adolescents.

Les clients sont également plus informés qu’auparavant, mais ils sont parfois confrontés à beaucoup de désinformation. Une partie de notre travail consiste donc à remettre les choses en perspective et à expliquer ce que prévoit réellement le droit. L’intelligence artificielle peut être utile pour répondre à des questions simples, mais elle peut aussi créer des attentes ou des incompréhensions que nous devons ensuite clarifier.