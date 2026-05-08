Des conseillers juridiques du Québec en lice à Toronto!

Des juristes québécois se démarquent cette année parmi les finalistes des CGCA à Toronto. Qui sont-ils?

Le 28 mai prochain, le Fairmont Royal York, à Toronto, accueillera la 21e édition du gala des Canadian General Counsel Awards (CGCA), un rendez-vous phare du milieu juridique canadien.

Cette soirée de prestige réunit chaque année des avocats d’entreprise et des membres influents du barreau privé autour de la reconnaissance des réalisations marquantes de la profession.

Plusieurs conseillers juridiques d’entreprise du Québec sont en lice cette année. Tour d’horizon de leurs parcours.

Isabelle Durand

Isabelle Durand - source : LinkedIn

Isabelle Durand est finaliste pour le prix du conseiller juridique général canadien de l’année. Elle est vice-présidente principale et cheffe des services juridiques, de l’approvisionnement et de la gouvernance des données au sein de iA Groupe financier.

Originaire de Québec, Me Durand y a complété ses études en droit avant d’exercer pendant six ans en pratique privée, principalement en droit transactionnel immobilier. Elle a ensuite occupé plusieurs postes de direction chez Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Dans le cadre de ses fonctions, elle a notamment travaillé sur des transactions liées au portefeuille européen ainsi qu’aux marchés en croissance, une expérience qui l’a amenée à découvrir les réalités du secteur immobilier dans plusieurs grandes villes à travers le monde.

Natalie Brown - source : LinkedIn



Natalie Brown est finaliste dans la catégorie du prix Judy L. Wilson pour la diversité, remis par Blakes. Elle est vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporative du Fonds de solidarité.

En tant que vice-présidente aux affaires juridiques, elle gère une équipe dont les responsabilités comprennent la conformité du Fonds à la réglementation (ex. : valeurs mobilières et vie privée) basée sur le risque, la gestion des risques juridiques des investissements du Fonds et des relations avec ses épargnants et les relations avec les régulateurs, dont l’Autorité des marchés financiers.













Gabrielle Daoust

Gabrielle Daoust - source : Clearway

Gabrielle Daoust est en lice pour le prix du leader de demain de Sun Life.

Elle est avocate principale à la Caisse de dépôt et placement du Québec depuis octobre 2022. Elle possède une vaste expérience dans le domaine juridique, notamment en droit des sociétés, en fusions et acquisitions (publiques et privées), ainsi qu’en marchés des capitaux.

Avant d’occuper ce poste, elle a travaillé comme avocate chez Stikeman, où elle intervenait en financement corporatif, en droit des valeurs mobilières et en gouvernance d’entreprise.









Julien Brosseau - source : LinkedIn



Julien Brosseau est en lice pour le prix de l’innovation OpenText. Il est avocat général au sein du Groupe Nesto.

Fort d’une solide formation juridique et d’une expertise en transactions commerciales et en enjeux stratégiques, il a précédemment occupé divers postes juridiques au sein d’entreprises telles qu’AppDirect.

















Janie Dugas

Janie Dugas - source : LinkedIn

Janie Dugas est également en lice pour le prix de l’innovation OpenText.

Par ailleurs, elle est actuellement directrice, conseillère juridique adjointe pour l’Amérique du Nord chez Vantage Data Centers. À ce titre, elle a mis en place la fonction de contentieux au Canada et supervise l’ensemble des affaires juridiques de la filiale canadienne.

Elle amorce sa carrière en 2012 au sein de cabinets boutiques spécialisés en litige civil et commercial, où elle intervient dans divers dossiers, notamment en droit immobilier et en droit de la construction.

Par la suite, elle a rejoint Pomerleau, avant d’intégrer Devimco Immobilier.

Patrick Bourbeau - source : LinkedIn



Patrick Bourbeau est, quant à lui, finaliste dans la catégorie gestion des litiges.

Vice-président aux affaires juridiques de La Presse depuis 2019, il s’est joint à l’organisation en 2008 et y joue un rôle clé dans la gestion des enjeux juridiques, notamment en droit des médias, en affaires corporatives et en propriété intellectuelle.

Avant son arrivée à La Presse, il a pratiqué chez Lavery, de Billy, puis a été conseiller juridique à La Brasserie Labatt.