Développer sa niche : cessez de vous comparer au mauvais avocat

Se mesurer au plus grand rainmaker du cabinet est le meilleur moyen de se décourager. Voici les comparaisons qui font vraiment avancer une pratique de niche.

Jay Harrington - source : Latitude Legal

Un collègue décroche un client important, un autre affiche des chiffres d'origination impressionnants — et le réflexe naturel est de comparer ses propres résultats aux leurs. Mauvaise idée, prévient l'avocat devenu spécialiste du marketing juridique Jay Harrington dans un texte pratique publié par Attorney at Work : le plus grand rainmaker de votre cabinet est généralement le mauvais point de comparaison.

Ce ténor a probablement passé des décennies à bâtir relations, expérience et notoriété. Il sert peut-être de plus gros clients, dans un segment de marché différent. « Son volume d'affaires ne vous dit à peu près rien de l'occasion qui se trouve directement devant vous » (traduction libre, comme les autres citations de ce texte).

1. Identifiez votre vraie concurrence — elle est étroite

En développement de niche, la concurrence réelle se limite à la poignée d'avocats que votre client cible pourrait réalistement embaucher pour le travail à votre portée. « À ce moment-ci, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur avocat de votre domaine. Vous devez être le meilleur choix au sein de ce groupe. »

La nuance rend le développement d'affaires beaucoup plus gérable : les clients ne comparent pas tous les avocats qualifiés, mais une courte liste issue de références et de relations. Une fois sur cette liste, de petits avantages font pencher la balance — mieux comprendre l'entreprise du client, répondre plus vite, communiquer plus clairement, ou être resté visible et utile dans le temps. Et chaque mandat gagné améliore la position pour le suivant : expérience pertinente, relation renforcée, exemple concret à raconter, recommandations. « C'est ainsi que les petits avantages se composent. »

2. Comparez-vous... à vous-même, il y a six mois

L'autre comparaison utile : vous aujourd'hui contre vous il y a six mois. Revenus et originations sont des indicateurs retardés — « la récolte qui arrive longtemps après avoir semé ». Les vraies mesures de progression à court terme, selon l'auteur : est-ce que davantage des bonnes personnes savent ce que vous faites? Vos relations se renforcent-elles? Devenez-vous plus constant dans vos suivis?

Ces indicateurs reflètent des actions que vous contrôlez — et voir sa propre progression nourrit la motivation. À l'inverse, se mesurer à quelqu'un de très loin devant produit l'effet contraire : « L'écart semble si grand qu'il n'offre aucune orientation utile. Il vous dit que vous êtes en retard, mais pas quoi faire ensuite. »

3. Surveillez deux choses, rien de plus

La grille de suivi finale tient en deux questions. Un : devenez-vous un meilleur choix pour le travail actuellement à votre portée? Deux : améliorez-vous les habitudes, les relations et la réputation qui élargiront cette portée avec le temps?

Des principes qui rejoignent ce que répètent les spécialistes du développement de clientèle d'ici : devenir une référence dans un champ précis se construit mandat par mandat — et les habitudes de base du développement d'affaires comptent plus que les coups d'éclat.