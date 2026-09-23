Aide juridique, Lexius, parajuristes : les 18 demandes du Barreau aux partis

À deux semaines du scrutin, le Barreau du Québec dépose 18 propositions, dont quatre prioritaires. Le financement de l'aide juridique arrive en tête.

Le Barreau du Québec a rendu public lundi son programme pour la justice, destiné aux partis en campagne : 18 propositions, dont il désigne quatre comme prioritaires.

La première vise le financement de l'aide juridique, pour contrer la non-représentation. Les trois autres : compléter l'implantation du projet Lexius et l'étendre à tout le système, simplifier la procédure civile et familiale, et encadrer les parajuristes au sein du Barreau.

Les priorités ne sortent pas de nulle part. Le virage numérique porté par Lexius a été reporté à 2029. Et le rôle des parajuristes est devenu un enjeu de campagne : le Parti libéral propose d'élargir leurs tâches sur le modèle ontarien. Le Barreau, lui, demande qu'ils soient encadrés par l'Ordre.

Le reste du programme s'articule autour de cinq thèmes. Plusieurs propositions touchent directement le portefeuille des justiciables : un crédit d'impôt pour la classe moyenne en matière familiale, l'inclusion obligatoire de l'assurance frais juridiques dans les assurances collectives, et un service juridique « 811 » de première ligne, accessible à tous.

Le Barreau réclame aussi une loi et un plan-cadre pour un usage responsable de l'intelligence artificielle en justice, la littératie juridique à l'école secondaire, un site Web d'orientation juridique et un plan d'action national sur l'accès à la justice.

Deux propositions visent les communautés autochtones : mieux faire connaître les conseillers parajudiciaires autochtones, et agir immédiatement pour le bon fonctionnement de la Cour itinérante.

Les dernières portent sur l'accompagnement : soutien psychosocial pour les citoyens dans le processus judiciaire, pratique professionnelle en région, parcours d'indemnisation simplifié pour les victimes, et contraintes de sécurité reportées sur l'accusé plutôt que sur la victime.

Le programme découle des Forums citoyens tenus au printemps dans 11 régions, qui ont réuni quelque 500 citoyens, avocats et juges. Il s'inscrit aussi dans le prolongement du Sommet sur l'État de droit, où quatre partis avaient débattu devant une chaise vide, celle du Parti conservateur.

L'organisme qui administre l'aide juridique change par ailleurs de tête. Alexis Aubry, secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif, nommé en juillet à la présidence de la Commission des services juridiques, entre en fonction cette semaine.