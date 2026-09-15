Robe contre robe dans la circonscription du chef



Paul St-Pierre Plamondon - source : PQ



Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, aura un confrère devant lui dans Camille-Laurin. Québec solidaire y présente René Gauvreau, avocat et ancien député péquiste. La candidature a été annoncée le 22 août.

Cela porte à huit les circonscriptions où deux juristes s'affrontent le 5 octobre. C'est la seule où l'un des deux brigue le poste de premier ministre.

Les deux parcours n'ont à peu près rien en commun.

René Gauvreau - source : Assemblée nationale

René Gauvreau a fait son droit à l'Université de Montréal, en 1987. Il a pratiqué au Bureau d'aide juridique de Sainte-Thérèse en 1988 et 1989, puis en cabinet privé, en droit de la jeunesse.

Le droit est venu tard. Né à Montréal en 1954, il avait d'abord étudié l'électrotechnique au cégep, puis obtenu un baccalauréat en animation et recherche culturelles de l'UQAM en 1982.

Élu député péquiste dans Groulx en 2008, il s'est retiré du caucus le 21 juin 2011 et l'a réintégré le 5 avril 2012. Il ne s'est pas représenté cette année-là.

Il est redevenu avocat en exercice le 1er avril 2025. Le Conseil d'administration du Barreau a accueilli sa requête en réinscription au tableau de l'Ordre et entériné, du même coup, son engagement à limiter lui-même sa pratique aux seules activités liées au droit de la jeunesse.

La limitation est volontaire, consentie par écrit, et vaut pour une durée indéterminée. Elle n'a rien d'une sanction : ni radiation, ni suspension, ni décision d'un conseil de discipline.

Autrement dit, il est retourné exactement où il était avant la politique.

Paul St-Pierre Plamondon, lui, est passé du droit à la politique, puis au droit, avant d'y revenir pour de bon. Sept ans chez Stikeman Elliott à partir de 2003. Six ans chez Delegatus, comme vice-président et actionnaire. Puis Gatineau, chez Letellier Gosselin Duclos, moitié gestion et moitié pratique.

Sa formation est celle d'un juriste d'affaires internationalisé : baccalauréats en droit civil et en common law de McGill, certificat en droit international de l'Université de Lund, en Suède, MBA d'Oxford. Il a pratiqué en Bolivie et en Belgique avant de rentrer.

Il dirige le Parti québécois depuis octobre 2020 et représente Camille-Laurin depuis 2022. Il faisait alors partie des neuf candidats péquistes issus du milieu juridique.

D'un côté les fusions et acquisitions, de l'autre la protection de la jeunesse. Reste à voir si la campagne locale portera sur autre chose que leurs robes.

CE QU'EST UNE LIMITATION VOLONTAIRE D'EXERCICE



Un avocat peut demander à revenir au tableau de l'Ordre après l'avoir quitté. C'est une requête en réinscription, tranchée par le Conseil d'administration du Barreau en vertu de l'article 70 de la Loi sur le Barreau.



Il peut, à cette occasion, consentir par écrit à restreindre lui-même le champ de sa pratique. L'article 55.0.1 du Code des professions permet au Conseil d'administration d'entériner ce consentement. L'avocat demeure inscrit et exerce, mais dans les limites qu'il a acceptées.



Rien de tout cela ne relève de la discipline. La radiation et la suspension sont des mesures imposées, prononcées par le conseil de discipline ou, dans certains cas, par le Conseil d'administration. La limitation volontaire, elle, part de l'avocat.



L'avis est rendu public en vertu de l'article 182.9 du Code des professions.



Dans le cas de René Gauvreau, le Conseil d'administration a rendu sa décision le 20 mars 2025 et la réinscription a pris effet le 1er avril. La limitation vaut pour une période indéterminée. L'avis est signé par la directrice générale du Barreau, Me Catherine Ouimet.

