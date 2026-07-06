Fairfax absorbe Andrew Peller

Un producteur et négociant de vins canadien est vendu à une valeur de 579 millions de dollars. Qui sont les avocats?



Janan Paskaran, Jennifer Baugh, Aleem Merali, Teresa Rguly, Chantalle Briggs, Jennifer Lennon, Andrew Gray, John Tobin et Benjamin Mann - source : Torys

La société d’investissement Fairfax Financial Holdings fait l’acquisition d’Andrew Peller, un chef de file du secteur canadien du vin et des boissons.

La firme basée à Toronto valorise sa cible pour 579 millions de dollars, afin de mettre la main sur le portefeuille de marques de vins et les 101 points de vente en Ontario du négociant en vins. Andrew Peller détient également neuf établissements vinicoles en Colombie-Britannique et en Ontario.

L'opération prévoit que les actionnaires de roulement acceptent d'échanger leurs actions de classe A et de classe B contre des actions du capital de Fairfax.

Curtis A. Cusinato, Kristopher R. Hanc, Bronwynn Shaw, Yohanna Laurensia, David Storey et Michelle Galati - source : Bennett Jones

Pour cette transaction, Fairfax est représentée une équipe de Torys, composée de, et(droit des affaires/fusions-acquisitions);et(réglementation alimentaire);(rémunération);(réglementation financière);et(fiscalité).

Le comité spécial et le conseil d'administration d’Andrew Peller sont représentés par Bennett Jones, avec ses avocats Curtis A. Cusinato, Kristopher R. Hanc, Bronwynn Shaw, Yohanna Laurensia, David Storey, et Michelle Galati (fusions-acquisitions).









Les actionnaires de roulement, à savoir John Edward Enterprises, John Peller et certains membres de leur groupe, sont représentés par Norton Rose Fulbright, dont l’équipe est constituée de Walied Soliman, Trevor Zeyl, Barry N.Segal, Brandon Schupp et Katie Helou.

Walied Soliman, Trevor Zeyl, Barry N.Segal, Brandon Schupp et Katie Helou - source : Norton

Peller Family Enterprises est représentée par Loopstra Nixon, avec pour avocats Allan Ritchie, Matthew Grant, Michael Orlan, Gurpal Bopa Rai, et Lily Modir.

Allan Ritchie, Matthew Grant, Michael Orlan, Gurpal Bopa Rai et Lily Modir - source : Loopstra Nixon

La transaction pourrait être finalisée au cours du troisième trimestre de 2026, une fois obtenues l'approbation des actionnaires et les autorisations nécessaires.

« La famille Peller est un nom de premier plan dans le vin au Canada depuis des générations, et nous sommes impatients de travailler avec toute l'équipe de Peller pour poursuivre le développement et le succès de cette grande entreprise canadienne à long terme », commente Prem Watsa, président et chef de la direction de Fairfax.