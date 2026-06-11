De Miller Thomson à…

Une avocate change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?

Myriam Bensadoun-Amato - source : LinkedIn

Me Myriam Bensadoun-Amato quitte Miller Thomson pour se joindre à Fasken à titre d’avocate en technologie juridique.

« Les dernières années, consacrées à des transactions complexes en fusions et acquisitions privées ainsi qu’en droit commercial et corporatif, m’ont permis de développer de solides bases », a-t-elle souligné sur LinkedIn.

Au sein de Miller Thomson, elle évoluait au sein du groupe de droit des affaires, où elle se spécialisait en fusions et acquisitions.

Avant de rejoindre le cabinet, elle a occupé un poste de vice-présidente à la Almas Jiwani Foundation, une organisation dédiée à l’autonomisation des femmes et des filles.

Engagée depuis ses études, Me Bensadoun-Amato a également multiplié les expériences de bénévolat. Elle a notamment fondé et présidé le comité de l’UQAM d’Avocats sans frontières.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal ainsi que d’un Juris Doctor de l’Université de Montréal.