De Pharmascience à Epiq : elle prend les actions collectives

L'ex-plaideuse de McCarthy et de Torys dirigera au Canada l'administration des actions collectives de....



Geneviève Bertrand

Me Geneviève Bertrand quitte le contentieux de Pharmascience pour Epiq. L'entreprise de services juridiques l'a nommée vice-présidente, solutions d'actions collectives.

Elle y dirigera la pratique canadienne d'administration d'actions collectives.

Ce métier se joue après le jugement ou le règlement : aviser les membres, traiter les réclamations, distribuer les sommes. Un terrain sensible, les tribunaux québécois scrutant de plus près les règlements et ce que les membres touchent réellement.

Membre des barreaux du Québec et de l'Ontario, Me Bertrand était depuis novembre 2023 directrice, litige et enquêtes, chez Pharmascience, à Montréal.

Elle a commencé sa carrière en litige chez McCarthy Tétrault, à Montréal, de 2007 à 2012, après y avoir été étudiante. Elle a ensuite été enquêteuse à l'Autorité des marchés financiers, en matière de manipulation de marché et de délits d'initiés, avant de passer sept ans chez Torys, à Montréal, comme avocate-conseil, de 2013 à 2020.

Elle est diplômée en droit de l'Université McGill (2007).

Sa connaissance du litige et des actions collectives au Canada en fait « un ajout exceptionnel » pour Epiq, estime Michael O'Connor, premier vice-président, services aux clients. (traduction libre)