Nominations

De Pharmascience à Epiq : elle prend les actions collectives

De Pharmascience à Epiq : elle prend les actions collectives

Thomas Vernier

2026-10-08 08:30:32

Commenter

L'ex-plaideuse de McCarthy et de Torys dirigera au Canada l'administration des actions collectives de....


Geneviève Bertrand

Me Geneviève Bertrand quitte le contentieux de Pharmascience pour Epiq. L'entreprise de services juridiques l'a nommée vice-présidente, solutions d'actions collectives.

Elle y dirigera la pratique canadienne d'administration d'actions collectives.

Ce métier se joue après le jugement ou le règlement : aviser les membres, traiter les réclamations, distribuer les sommes. Un terrain sensible, les tribunaux québécois scrutant de plus près les règlements et ce que les membres touchent réellement.

Membre des barreaux du Québec et de l'Ontario, Me Bertrand était depuis novembre 2023 directrice, litige et enquêtes, chez Pharmascience, à Montréal.


Elle a commencé sa carrière en litige chez McCarthy Tétrault, à Montréal, de 2007 à 2012, après y avoir été étudiante. Elle a ensuite été enquêteuse à l'Autorité des marchés financiers, en matière de manipulation de marché et de délits d'initiés, avant de passer sept ans chez Torys, à Montréal, comme avocate-conseil, de 2013 à 2020.

Elle est diplômée en droit de l'Université McGill (2007).

Sa connaissance du litige et des actions collectives au Canada en fait « un ajout exceptionnel » pour Epiq, estime Michael O'Connor, premier vice-président, services aux clients. (traduction libre)

Partager cet article:

1019
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
L'UdeM reçoit une leçon de droit!
2.
Décès d’un avocat quadragénaire
3.
Boutiques de litige : Woods, seul montréalais du palmarès
4.
Deux criminalistes entrent au CA du Barreau de Montréal
5.
Acquisition à 8,6 milliards $US pour Couche-Tard
EMPLOIS

EN VEDETTE