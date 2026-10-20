Deux gros canons rejoignent TCJ

TCJ accueille deux associés de haut calibre à Montréal et Québec…

Luc Pariseau - source : LinkedIn

Therrien Couture Joli-Cœur (TCJ) annonce l'arrivée de deux associés, l'un à Montréal, l'autre à Québec.

Luc Pariseau se joint à l'équipe de droit des affaires de Montréal, où il pratiquera la fiscalité. Il conseille entrepreneurs, investisseurs, dirigeants et familles en affaires en planification fiscale, en réorganisations corporatives, en relève et en transfert d'entreprises, ainsi qu'en fiscalité du patrimoine.

Il a notamment conseillé des clients des secteurs de l'énergie, des ressources naturelles, des valeurs mobilières et du divertissement.

Il figure au répertoire Best Lawyers in Canada en droit fiscal depuis 2013. Selon ce répertoire, il exerçait jusqu'ici chez Lavery, à Montréal.





Philippe Asselin - source : LinkedIn

rejoint pour sa part l'équipe Litige, prévention et règlement des différends de TCJ à Québec. Fort de plus de 20 ans d'expérience en droit municipal et administratif, il conseille et représente des municipalités, des élus et des gestionnaires publics, notamment en urbanisme, en gouvernance municipale, en contrats publics, en éthique et déontologie, en accès à l'information et en expropriation.





De 2023 à 2025, il a siégé comme membre et juge administratif de la Commission municipale du Québec. Il y avait été nommé en novembre 2023 pour un mandat de cinq ans, alors qu'il était associé chez Morency, société d'avocats, selon le décret publié à la Gazette officielle. Il est aussi conférencier et formateur auprès du milieu municipal.

Yannick Crack - source : TCJ

« L'arrivée simultanée de Luc et de Philippe est significative. Elle reflète la place qu'occupe aujourd'hui TCJ dans le marché », affirme Yannick Crack, associé et chef de l'exploitation du cabinet.

TCJ dit réunir plus de 450 professionnels dans les principaux centres économiques du Québec. Le cabinet a multiplié les acquisitions ces dernières années, intégrant notamment Gilbert Simard Tremblay et Cholette Avocats en 2023, et il a nommé sept nouveaux associés en janvier.