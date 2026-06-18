Deux recrues chez Fasken

Le cabinet recrute deux nouveaux avocats dans son bureau montréalais. Qui sont-ils?



Laurie-Anne Mercier et Michel Maalouf - source : FASKEN

Le cabinet Fasken renforce son équipe montréalaise en accueillant deux nouveaux avocats : Me Laurie-Anne Mercier, spécialisée en droit des sociétés et en droit commercial, et Me Michel Maalouf, avocat fiscaliste.

Laurie-Anne Mercier

Laurie-Anne Mercier concentre sa pratique sur divers aspects du droit des affaires, notamment les fusions et acquisitions, les marchés des capitaux, le droit des valeurs mobilières ainsi que les enjeux de gouvernance d’entreprise.

Elle conseille des sociétés ouvertes et fermées dans le cadre de nombreuses opérations transactionnelles, incluant des fusions et acquisitions, des appels publics à l’épargne et des placements privés.

Avant de rejoindre Fasken, elle a commencé sa carrière chez Stikeman Elliott. En 2022, elle a également occupé un poste d’auxiliaire juridique auprès de l’honorable Suzanne Côté, juge à la Cour suprême du Canada.

Elle est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.

Michel Maalouf

Me Michel Maalouf exerce au sein de l’équipe de fiscalité du bureau de Montréal.

Avant de se joindre à Fasken, il pratiquait chez KPMG Canada. Son parcours est marqué par une forte capacité d’adaptation, notamment liée à une enfance partagée entre le Québec et l’Arabie saoudite, ce qui lui a permis de développer une grande ouverture et une rigueur reconnue dans sa pratique, souligne le cabinet.

Ancien athlète de haut niveau en natation, il met également en avant les valeurs de discipline, de constance et de dépassement de soi dans son parcours professionnel.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.