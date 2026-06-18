Nominations

Deux recrues chez Fasken

Deux recrues chez Fasken
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-19 08:30:18

Commenter

Le cabinet recrute deux nouveaux avocats dans son bureau montréalais. Qui sont-ils?


Laurie-Anne Mercier et Michel Maalouf - source : FASKEN

Le cabinet Fasken renforce son équipe montréalaise en accueillant deux nouveaux avocats : Me Laurie-Anne Mercier, spécialisée en droit des sociétés et en droit commercial, et Me Michel Maalouf, avocat fiscaliste.

Laurie-Anne Mercier

Laurie-Anne Mercier concentre sa pratique sur divers aspects du droit des affaires, notamment les fusions et acquisitions, les marchés des capitaux, le droit des valeurs mobilières ainsi que les enjeux de gouvernance d’entreprise.

Elle conseille des sociétés ouvertes et fermées dans le cadre de nombreuses opérations transactionnelles, incluant des fusions et acquisitions, des appels publics à l’épargne et des placements privés.

Avant de rejoindre Fasken, elle a commencé sa carrière chez Stikeman Elliott. En 2022, elle a également occupé un poste d’auxiliaire juridique auprès de l’honorable Suzanne Côté, juge à la Cour suprême du Canada.

Elle est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.


Michel Maalouf

Me Michel Maalouf exerce au sein de l’équipe de fiscalité du bureau de Montréal.

Avant de se joindre à Fasken, il pratiquait chez KPMG Canada. Son parcours est marqué par une forte capacité d’adaptation, notamment liée à une enfance partagée entre le Québec et l’Arabie saoudite, ce qui lui a permis de développer une grande ouverture et une rigueur reconnue dans sa pratique, souligne le cabinet.

Ancien athlète de haut niveau en natation, il met également en avant les valeurs de discipline, de constance et de dépassement de soi dans son parcours professionnel.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.

Partager cet article:

566
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Seize nominations du conseil des ministres!
2.
Action collective contre l’ARC et Emploi et Développement social Canada
3.
Deux nouveaux juges
4.
L'identité de la juge en retard dans ses délibérés maintenant connue
5.
La retenue contractuelle n’est pas un mode de financement
EMPLOIS

EN VEDETTE