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Quatre recrues chez Gowling WLG

Quatre recrues chez Gowling WLG
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-22 08:30:05

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Le cabinet accueille quatre nouvelles stagiaires du Barreau. Qui sont-elles?

Le cabinet Gowling WLG accueille quatre nouvelles stagiaires au sein de son bureau de Montréal : Andrea Carboni Jiménez, Megan Marchand, Jade Maheu et Molly Hamilton.


Andrea Carboni Jiménez - source : LinkedIn

Andrea Carboni Jiménez

Andrea Carboni Jiménez est étudiante à l’Université McGill. Elle a effectué un stage en droit chez CIBC ainsi qu’au sein de Rio Tinto. Elle a également collaboré à la Revue de droit de McGill.

Megan Marchand - source : LinkedIn
Megan Marchand


Megan Marchand, étudiante en droit à l’UQAM, a travaillé comme technicienne juridique chez Revenu Québec. Elle s’intéresse au litige civil et commercial ainsi qu’au droit du travail. Son parcours académique comprend aussi des certificats en enquête et renseignement et en science politique.





Jade Maheu

Jade Maheu - source : LinkedIn

Jade Maheu étudie le droit à l’Université de Sherbrooke. Elle a été membre du Comité du droit des affaires et de l’investissement et a effectué un stage en fiscalité canadienne chez BDO Canada.

Molly Hamilton - source : LinkedIn
Molly Hamilton


Molly Hamilton est diplômée en droit de l’Université McGill. Elle a travaillé à la Cour municipale de la Ville de Montréal ainsi qu’à la Clinique juridique itinérante.

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