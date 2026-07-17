Qui sont les nouveaux avocats des grands cabinets?

Plusieurs avocats fraîchement assermentés ont rejoint les rangs de grands cabinets québécois. Qui sont-ils?

Nawal Sassi - source : Gowling WLG

Dans les dernières semaines, les grands cabinets ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats assermentés dans les cabinets québécois.

Gowling

Me Nawal Sassi rejoint Gowling au sein de l’équipe Protection des données et Cybersécurité.

Pendant ses études, Me Sassi s’est engagée au sein du Réseau national d’étudiant(e)s Pro Bono du Canada au Centre de pédiatrie sociale de Côte-des-Neiges. Cet engagement lui a valu le Prix du juge en chef de la Cour suprême Richard Wagner pour son leadership et sa contribution à l’accès à la justice.

Elle a également effectué un stage auprès de l’organisme Option consommateurs, où elle a réalisé des recherches en droit de la consommation et participé à des travaux portant notamment sur la responsabilité des plateformes numériques.

Me Sassi est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

Tessa Bertucci, Marie Létourneau, Marie Péladeau et Karen Rubbo - source : Fasken



Le cabinet accueille quatre nouvelles avocates assermentées au sein de son bureau de Montréal.

Me Tessa Bertucci rejoint le groupe Droit immobilier. Au cours de ses études en droit à l’Université McGill, elle s’est impliquée activement dans la vie facultaire, notamment au sein de l’Association des étudiants en droit et de l’Association du droit des affaires de McGill, où elle a occupé des postes de direction.

Avant son parcours juridique, elle a obtenu un baccalauréat à l’Université Concordia avec distinction et a été invitée à joindre la Golden Key International Honour Society. Elle a également siégé au conseil judiciaire de l’Union des étudiants de Concordia et agi comme vice-présidente aux affaires externes de l’Association des étudiants en droit et société.

Marie Létourneau se joint à l’équipe de Financement et opérations bancaires. Diplômée en droit avec distinction, elle a figuré sur la liste d’honneur de la doyenne pour l’excellence de son parcours académique.

Elle détient également un baccalauréat en études internationales, avec une spécialisation en droit et gouvernance, de l’Université de Montréal.

Marie Péladeau rejoint le groupe Droit du travail, de l’emploi et des droits de la personne. Avant d’entreprendre des études en droit, elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal.

Karen Rubbo intègre le groupe Droit des affaires. Durant ses études en droit à l’Université de Montréal, elle a représenté la faculté lors des concours de plaidoirie Sopinka et Guy-Guérin, en plus de travailler comme adjointe à la recherche auprès d’un professeur et de participer à un échange étudiant à l’Université Roma Tre, en Italie.

Avant le droit, elle a complété un baccalauréat spécialisé en développement international à l’Université McGill avec distinction et mention très honorable.

McCarthy

Rayan Tibiche-Dahmoune - source : McCarthy

McCarthy accueille Rayan Tibiche-Dahmoune au sein de son groupe Litige. Titulaire d’un diplôme en droit civil (BCL) et d’un diplôme en common law (JD) de l’Université McGill, il s’est illustré au cours de son parcours universitaire dans plusieurs activités liées à la plaidoirie.

Il a notamment participé à la coupe Guy-Guérin, une compétition provinciale au cours de laquelle il a remporté le prix de la meilleure déclaration d’ouverture, ainsi qu’à la coupe Sopinka, une compétition nationale où il a décroché la première place en plus de recevoir le prix de la meilleure déclaration d’ouverture.

Noémie Célestin-Plante, Justine Choquette, Charles-Alexandre Groleau, Caroline L., Roxanda Mirzac, Thomas Gauvin Roussel et Gabrielle Simoneau - source : LinkedIn

Le cabinet Norton Rose accueille également une nouvelle génération d’avocats au sein de son bureau de Montréal.

À la suite de leur assermentation et de leur admission au Barreau, le cabinet accueille sept nouveaux avocats qui avaient auparavant complété leur stage au sein de l’équipe : Noémie Célestin-Plante, Justine Choquette, Charles-Alexandre Groleau, Caroline L., Roxanda Mirzac, Thomas Gauvin Roussel et Gabrielle Simoneau.