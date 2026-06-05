Stage du Barreau : cabinets, tribunaux et institutions, qui va où?

Le stage du Barreau est officiellement lancé pour une nouvelle cohorte d’étudiantes et d’étudiants.

Plusieurs étudiantes et étudiants viennent de débuter leur stage du Barreau. Tour d’horizon des nouvelles cohortes et de leurs parcours.



Daiana Gomez - source : LinkedIn

Daiana Gomez

Daiana Gomez débute son stage du Barreau au Tribunal administratif du travail. Elle a auparavant été étudiante en droit chez HERITT Avocats.

Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle amorce ainsi une première expérience professionnelle au sein d’un tribunal administratif.

Vincent Labelle-Lagacé - source : LinkedIn



Vincent Labelle-Lagacé entame pour sa part son stage du Barreau du Québec au sein de la Banque Laurentienne.

Il a auparavant effectué un stage en droit fiscal chez HNA. Il est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.

Leyla El-Sahili

Leyla El-Sahili - source : LinkedIn

Leyla El-Sahili réalise son stage chez Cossette Dolan Avocats, un cabinet spécialisé en droit civil et en droit du logement.

Diplômée de l’Université de Sherbrooke, elle a également travaillé au CISSS de la Montérégie-Centre à titre d’assistante administrative, une expérience qui l’a exposée au milieu institutionnel et aux réalités du terrain.

Emmanuelle Rasamoely - source : LinkedIn



Emmanuelle Rasamoely débute son stage du Barreau au sein du cabinet Launier Avocat, où elle évoluera aux côtés de Me Marie-Ève Launier, en litige civil et commercial, pour les six prochains mois.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

Anaïs Nadeau-Vachon

Anaïs Nadeau-Vachon - source : LinkedIn

Anaïs Nadeau-Vachon rejoint l’équipe de Saraïlis Avocats pour son stage du Barreau. Elle a auparavant été stagiaire à la Cour supérieure du Québec.

Elle est diplômée de l’Université Laval.



Kelly Forestier et Alexandra Vas - source : LinkedIn

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Kelly Forestier et Alexandra Vas effectuent leur stage du Barreau chez Smart & Biggar.

Kelly Forestier est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa, où elle a obtenu son diplôme avec mention et figuré à plusieurs reprises au tableau d’honneur. Elle a également bénéficié de bourses d’études au cours de son parcours.

De son côté, Alexandra Vas s’est illustrée lors du concours Laskin Moot en 2024, où elle a remporté le prix du meilleur mémoire. Elle a aussi contribué au journal étudiant Le Pigeon dissident de l’Université de Montréal et a présidé le comité de la diversité de sa faculté.