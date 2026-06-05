Nominations

Stage du Barreau : cabinets, tribunaux et institutions, qui va où?

Stage du Barreau : cabinets, tribunaux et institutions, qui va où?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-05 15:00:40

Commenter

Le stage du Barreau est officiellement lancé pour une nouvelle cohorte d’étudiantes et d’étudiants.

Plusieurs étudiantes et étudiants viennent de débuter leur stage du Barreau. Tour d’horizon des nouvelles cohortes et de leurs parcours.


Daiana Gomez - source : LinkedIn

Daiana Gomez

Daiana Gomez débute son stage du Barreau au Tribunal administratif du travail. Elle a auparavant été étudiante en droit chez HERITT Avocats.

Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle amorce ainsi une première expérience professionnelle au sein d’un tribunal administratif.

Vincent Labelle-Lagacé - source : LinkedIn
Vincent Labelle-Lagacé


Vincent Labelle-Lagacé entame pour sa part son stage du Barreau du Québec au sein de la Banque Laurentienne.

Il a auparavant effectué un stage en droit fiscal chez HNA. Il est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.

Leyla El-Sahili

Leyla El-Sahili - source : LinkedIn

Leyla El-Sahili réalise son stage chez Cossette Dolan Avocats, un cabinet spécialisé en droit civil et en droit du logement.

Diplômée de l’Université de Sherbrooke, elle a également travaillé au CISSS de la Montérégie-Centre à titre d’assistante administrative, une expérience qui l’a exposée au milieu institutionnel et aux réalités du terrain.


Emmanuelle Rasamoely - source : LinkedIn
Emmanuelle Rasamoely


Emmanuelle Rasamoely débute son stage du Barreau au sein du cabinet Launier Avocat, où elle évoluera aux côtés de Me Marie-Ève Launier, en litige civil et commercial, pour les six prochains mois.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

Anaïs Nadeau-Vachon

Anaïs Nadeau-Vachon - source : LinkedIn

Anaïs Nadeau-Vachon rejoint l’équipe de Saraïlis Avocats pour son stage du Barreau. Elle a auparavant été stagiaire à la Cour supérieure du Québec.

Elle est diplômée de l’Université Laval.


Kelly Forestier et Alexandra Vas - source : LinkedIn
Kelly Forestier et Alexandra Vas


Kelly Forestier et Alexandra Vas effectuent leur stage du Barreau chez Smart & Biggar.

Kelly Forestier est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa, où elle a obtenu son diplôme avec mention et figuré à plusieurs reprises au tableau d’honneur. Elle a également bénéficié de bourses d’études au cours de son parcours.

De son côté, Alexandra Vas s’est illustrée lors du concours Laskin Moot en 2024, où elle a remporté le prix du meilleur mémoire. Elle a aussi contribué au journal étudiant Le Pigeon dissident de l’Université de Montréal et a présidé le comité de la diversité de sa faculté.

Partager cet article:

1014
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
« On joue la comédie » : la Clinique juridique du Barreau manque de vrais clients
2.
Stage du Barreau : cabinets, tribunaux et institutions, qui va où?
3.
Vices cachés, constructeurs et promoteurs : l’étendue de la responsabilité
4.
Action collective contre les Eudistes, les Œuvres Eudistes et l’Externat Saint-Jean-Eudes
5.
Dans les bureaux cette semaine
EMPLOIS

EN VEDETTE