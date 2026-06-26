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Un avocat en droit professionnel

Un avocat en droit professionnel
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-29 08:30:32

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Un cabinet axé sur le droit professionnel et le droit des assurances accueille un nouvel avocat. Qui est-il?


Simon Robin - source : LinkedIn

Me Simon Robin se joint à CDNP Avocats à titre d’avocat en droit professionnel. Il conseille et représente des ordres professionnels ainsi que des syndics dans le cadre de leurs mandats, notamment en matière disciplinaire et pénale, incluant les dossiers d’exercice illégal de la profession.

Il agit également comme conseiller juridique dans des dossiers de responsabilité professionnelle, où ses connaissances approfondies en droit criminel sont régulièrement mises à profit.

Avant de se joindre au cabinet, Simon Robin a exercé comme procureur aux poursuites criminelles et pénales au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Dans ce cadre, il a été appelé à conseiller divers corps policiers en cours d’enquête.


Au fil de son passage au DPCP, il a fait partie de plusieurs équipes spécialisées, dont le Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales, ainsi que l’équipe responsable des dossiers d’homicide au Bureau des affaires de la jeunesse de Montréal.

Il est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Montréal.

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