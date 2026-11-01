Un gros canon rejoint TCJ!

Après huit ans au Conseil des ministres, l'ex-ministre du Travail revient à la pratique privée. Il rejoint Jean Charest chez Therrien Couture Joli-Cœur.



Jean Boulet - source : Assemblée nationale du Québec



« Je n'exclus pas la possibilité de reprendre la pratique du droit un jour. »

C'était en octobre 2018. Fraîchement élu dans Trois-Rivières, Jean Boulet venait de transférer ses dossiers et de quitter son cabinet. Il le confiait alors à Droit-inc.

Ce jour est arrivé.

Therrien Couture Joli-Cœur (TCJ) annonce l'arrivée de l'ancien ministre du Travail à titre d'associé. Il revient à la pratique privée, où il mettra son expérience « au service des organisations et de leurs dirigeants », indique le cabinet dans un communiqué daté du 2 novembre, et dont Droit-inc a obtenu copie.

Un ministre qui redevient avocat? Rien de nouveau. Mais il est rare qu'un ministre du Travail retourne pratiquer… le droit du travail.

Vingt ans chez Heenan Blaikie

Car avant la politique, il y a eu plus de trois décennies de relations de travail.

Originaire de Saint-Tite, en Mauricie, Jean Boulet est bachelier en histoire et en économie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis en droit de l'Université Laval. Il fait son stage à la Cour d'appel et est admis au Barreau en 1983.

Il pratique ensuite le droit du travail et de l'emploi, dont une vingtaine d'années chez Heenan Blaikie. Il y reste jusqu'à la dissolution du cabinet, en 2014.

La même année, il passe chez Lavery, comme associé directeur du bureau de Trois-Rivières. Il le dirigera jusqu'à son saut en politique, en 2018, et siégera au conseil d'administration du cabinet de 2015 à 2017.

Sa pratique? Les relations de travail, la négociation de conventions collectives et la santé et sécurité du travail. Ses clients : de grandes et moyennes entreprises et des organismes, du privé comme du public. Il a aussi suivi des ateliers de négociation à Harvard.

L'homme est aussi un pilier de sa région. Il a présidé la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières et le conseil de la Fondation du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Il a été vice-président de l'Administration portuaire de Trois-Rivières, puis président du conseil de Centraide Mauricie.

En 2015, Le Nouvelliste le présentait comme un « avocat dans la lutte au sous-développement régional ».

Du rouge au bleu caquiste

Le virage politique surprend un peu. Frère de l'ex-ministre libérale Julie Boulet, Jean Boulet a d'abord gravité autour des libéraux. Il passe à la Coalition avenir Québec en 2017, après une rencontre avec François Legault.

Candidat dans Trois-Rivières en mai 2018, il est élu quatre mois plus tard avec une avance de près de 7 000 voix. Moins de trois semaines plus tard, il est ministre.

Huit ans au Conseil des ministres

Et pas n'importe quels portefeuilles. Travail, Emploi et Solidarité sociale de 2018 à 2022. Immigration, Francisation et Intégration de 2021 à 2022. Travail, encore, de 2022 jusqu'au 21 octobre dernier. Et, au premier semestre de 2026, l'Économie, l'Innovation et l'Énergie, de même que les Relations canadiennes.

TCJ souligne qu'il a piloté la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la Loi modernisant l'industrie de la construction et la Loi visant l'amélioration de certaines lois du travail.

Le communiqué en oublie une. C'est aussi lui qui a fait adopter, en mai 2025, la Loi 14, qui permet au gouvernement d'imposer des services à maintenir ou l'arbitrage lors de certaines grèves et de certains lock-out. Les syndicats l'ont décriée.

Le parcours a aussi connu ses ratés. En pleine campagne de 2022, une déclaration sur les immigrants (« 80 % » d'entre eux iraient à Montréal, ne travailleraient pas ou ne parleraient pas français, avait-il affirmé) lui a coûté le portefeuille de l'Immigration.

En juin dernier, il annonce qu'il ne se représentera pas. Il veut relever d'autres défis professionnels. Le 5 octobre, le Parti québécois prend le pouvoir.

Deux Jean chez TCJ

Chez TCJ, il retrouve un autre politicien de haut calibre. L'ancien premier ministre Jean Charest a quitté McCarthy Tétrault pour TCJ en janvier 2024.

« Cette arrivée témoigne de la force du positionnement de TCJ et de notre capacité à attirer des leaders et des talents de premier plan, comme l'honorable Jean Charest et Jean Boulet », se réjouit Yannick Crack, associé et chef de la direction désigné du cabinet. Il en prendra les commandes le 1er janvier prochain.

Le cabinet compte plus de 450 personnes dans sept bureaux : Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke, Brossard, Saint-Hyacinthe et Granby.

Et Trois-Rivières? Pas de bureau. Le communiqué ne précise pas d'où pratiquera le Trifluvien.

Jean Boulet, lui, préfère parler de boucle bouclée.

« C'est un retour aux sources qui marque le début d'un nouveau chapitre professionnel, que j'aborde avec beaucoup d'enthousiasme. »