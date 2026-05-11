Une avocate spécialisée en cybersécurité



Yasmine Bentourkia - source : LinkedIn



Le cabinet DWF annonce l’arrivée de Me Yasmine Bentourkia, ancienne avocate chez Clyde & Co, où elle a exercé plusieurs années en cybersécurité, protection des données et assurance.

Dans le cadre de sa pratique, Me Bentourkia conseille des organisations confrontées à des incidents de cybersécurité complexes, notamment des attaques par rançongiciel, des compromissions de messageries professionnelles et des fraudes sophistiquées par ingénierie sociale.

Elle intervient également sur des dossiers impliquant une dimension internationale, incluant des enjeux transfrontaliers avec le Canada, et accompagne ses clients dans la gestion juridique et stratégique des incidents touchant à la vie privée, à la protection des données et à la conformité réglementaire.

Son expertise couvre aussi les enjeux de couverture d’assurance liés aux incidents cyber, un domaine en forte croissance pour les entreprises exposées aux risques numériques.

Me Bentourkia est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.