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Les cabinets à l’heure du bien-être et de l’innovation

Les cabinets à l’heure du bien-être et de l’innovation
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-08 13:15:56

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Comme chaque semaine, Droit-inc fait le tour de l’actualité de vos bureaux…

Lavery

À l’occasion de la Semaine de la santé mentale, le cabinet Lavery a offert à ses équipes, en présentiel et à distance, une conférence de l'expert en santé et bien-être Scott Simons sur le « Mindset proactif ».

« Un moment privilégié pour réfléchir à la manière de reprendre le pouvoir sur notre énergie et dépasser ces voix intérieures qui nous maintiennent dans notre zone de confort », souligne le cabinet.

Cain Lamarre

Les 11 et 12 mai prochains, dans le cadre des Journées stratégiques Baux commerciaux d’OpenForumOuvert, Me François Nantel, Me André Wery et Me Robert Pidgeon de Cain Lamarre présenteront une conférence portant sur les modes alternatifs de résolution de conflits.


TCJ

Le cabinet a tenu à souligner la participation de Céline Plante, avocate associée et CEC à leur place d’affaires de Québec, à titre de conférencière au Colloque en droit de la famille, tenu le 16 avril dernier.

Cet événement, organisé par le Comité de liaison de la Cour supérieure du Québec et le Barreau de Québec, s’est déroulé en présence de la magistrature.

ROBIC

Le 13 mai prochain aura lieu la deuxième formation ROBIC de la saison, au cours de laquelle les avocats Jules Gaudin et Thomas Chagnon s’intéresseront à une question au cœur de l’actualité juridique et technologique : les agents d’intelligence artificielle.

Stein Monast

Chez Stein Monast, la santé mentale est un enjeu important.

Elle fait partie intégrante de notre culture, de nos valeurs de collégialité et de respect, et de notre volonté de favoriser un environnement de travail sain et humain, assure le cabinet.

« C’est dans ce cadre que nous avons eu le plaisir d’offrir à nos collaborateurstrices la conférence Check tes lumières : comment piloter sa santé mentale au quotidien?, animée par Jean-François Lacasse ».

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