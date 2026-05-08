Au cœur du droit international : cap sur New York

Des étudiants de l’Université de Sherbrooke se sont rendus à New York dans le cadre d’une simulation. Récit…



Alessia Poirier et Émile Perreault - source : LinkedIn

C’est l’une des plus grandes simulations des Nations Unies au monde. Chaque année, des universités du monde entier se réunissent à New York pendant une semaine pour reproduire le fonctionnement des comités de l’ONU.

Du côté de l’Université de Sherbrooke, les étudiants Alessia Poirier et Émile Perreault ont été au cœur de la préparation. Ensemble, ils ont coordonné une délégation de 26 étudiants en droit. La simulation s’est déroulée du 29 mars au 2 avril derniers.

La délégation de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke y a particulièrement brillé, remportant cinq distinctions : un prix d’Honorable Mention Délégation, ainsi que quatre prix soulignant la qualité des position papers, des travaux préparatoires essentiels à l’exercice.

Cette année, les étudiants de Sherbrooke représentaient la Corée du Sud. Concrètement, ils ont participé à différents comités, débattu de grandes questions internationales et rédigé des résolutions soumises au vote.

On a posé quelques questions à Alessia Poirier et Émile Perreault, coordonnateurs de la délégation afin d’en apprendre davantage sur ce voyage formateur.

Quel travail les étudiants doivent-ils fournir avant la simulation?

Alessia Poirier : La préparation commence dès le mois de septembre avec le recrutement au sein de la faculté de droit. On recherche des étudiants intéressés par les enjeux internationaux, à l’aise à l’oral et capables de travailler en anglais, puisque toute la simulation se déroule dans cette langue.

Une fois l’équipe formée, les étudiants sont répartis en binômes. Tout au long de l’année, ils s’entraînent à défendre la position d’un État, parfois très différente de leurs propres opinions. Nous organisons des séances hebdomadaires de simulation, notamment avec l’Université Bishop’s, à partir de cas réels ou fictifs.

En parallèle, nous offrons des formations plus structurées sur la procédure diplomatique : comment intervenir, présenter des motions ou prendre la parole efficacement en anglais dans un cadre formel. L’objectif est de combiner théorie et pratique, en misant sur l’expérimentation.

Quels sont les principaux défis auxquels les étudiants sont confrontés?

Émile Perreault : Le premier défi est la charge de travail. Comme il s’agit d’une activité parascolaire, tout se déroule en parallèle des études en droit, qui sont déjà très exigeantes. Les étudiants doivent trouver du temps pour apprendre la procédure, maîtriser les enjeux et rédiger leur position paper.

Alessia Poirier : Il y a aussi la prise de parole en public. Beaucoup d’étudiants n’ont pas l’habitude de débattre devant un large auditoire. Dans certains comités, ils peuvent se retrouver face à plusieurs centaines de participants, ce qui peut être impressionnant au début. Notre rôle est justement de les accompagner, de leur donner des outils et de leur permettre de pratiquer régulièrement. La progression est souvent très marquée : entre le début de l’année et la simulation à New York, les étudiants gagnent énormément en assurance.

Photo d'équipe - source : LinkedIn

Émile Perreault : Pour moi, c’était la première fois que j’occupais un rôle de coordonnateur. J’avais déjà de l’expérience dans la simulation, mais cette année, j’ai eu la responsabilité du groupe. C’était un défi, mais aussi une occasion de transmettre une passion que je développe depuis plusieurs années.

Au-delà de l’organisation, cette expérience m’a rappelé l’importance de la diplomatie et de la compréhension des dynamiques internationales. En incarnant un État, on réalise que chaque position a sa logique. Cela permet de mieux comprendre les tensions internationales et la complexité des négociations.

Alessia Poirier : De mon côté, je fais des simulations depuis plusieurs années et j’ai rapidement pris des rôles de coordination. Cette expérience m’a beaucoup apporté sur le plan humain. J’ai appris à aller vers les autres, à créer des liens et à accompagner des étudiants qui manquent parfois de confiance au départ.

Ce qui m’a le plus marquée, c’est leur évolution : en quelques mois, ils passent de débutants à des étudiants très compétents en débat et en recherche. C’est extrêmement stimulant et cela m’a même donné un intérêt pour l’enseignement.