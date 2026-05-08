L’avocat criminaliste Pierre Gagnon radié pour un mois

L'avocat criminaliste faisait face à un chef d'infraction déposé par le Conseil de discipline du Barreau du Québec.



Pierre Gagnon - source : Radio Canada (Camille Carpentier)

L'avocat criminaliste de Saguenay Pierre Gagnon est radié pour un mois par le Barreau du Québec et écope d’une amende de 8000 $.

C’est ce qu’a décidé le 20 avril le Conseil de discipline du Barreau du Québec, présidé par Me Julie Charbonneau. Pierre Gagnon avait été reconnu coupable le 25 février dernier de deux chefs d’accusation.

Il avait d’abord fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis la somme de 2000 $ qu’il avait reçue de son client (...) le 6 avril 2024 à titre d’avances d’honoraires.

Il avait aussi, entre mai 2024 et avril 2025, « fait défaut de rendre compte à son client (...) périodiquement ou sur demande de l’évolution de son dossier ». Pour ces deux chefs, il a écopé de peines concurrentes d’un mois, c’est-à-dire qu'elles ne s’additionnent pas.

Le Conseil de discipline a opté pour une amende élevée et une radiation, car Pierre Gagnon avait été condamné pour des infractions semblables dans le passé. Il est estimé que son risque de récidive est très élevé.

« Considérant les faits reprochés au chef 1 du présent dossier, l’intimé est en situation de troisième récidive. Il s’agit d’une circonstance rarissime pour un professionnel », est-il écrit dans la décision.

Par le passé, il avait d’abord reçu une réprimande, puis une amende de 1500 $ et, enfin, une autre de 6000 $. Lors de sa défense, Me Gagnon avait plaidé qu’il gère un grand nombre de dossiers, soit entre 500 et 700. Selon lui, il s’agissait d’une difficulté éprouvée dans l’émission des factures. Il a aussi plaidé qu’il avait eu certains problèmes avec son personnel administratif. Ces arguments n’avaient pas été retenus.

Il est mentionné dans la décision que la sanction ne vise pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection du public. Le document ne mentionne pas les modalités de la radiation. Son nom n'apparaît pas pour le moment dans la liste des avocats radiés par le Barreau du Québec. À la publication de ces lignes, Me Gagnon n'avait pas donné suite à notre demande de commentaire.