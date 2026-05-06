Nouvelles

Décès d’un avocat philanthrope

Décès d’un avocat philanthrope
Didier Bert

Didier Bert

2026-05-06 10:15:56

Commenter

Un avocat ayant considérablement œuvré dans le domaine philanthropique est décédé. Qui était-il?


Paul Marchand - source : Fondation CUSM

Paul Marchand s’est éteint à l’âge de 84 ans.

L'avocat était diplômé de l'Université McGill et de l'Université de Princeton. Il s’était spécialisé en testaments, fiducies et successions.

Au-delà de sa pratique du droit, Paul Marchand était dévoué à la philanthropie. Il a été le président de la Fondation Doggone, dont il avait conseillé la création auprès d’Elspeth McConnell. La Fondation Doggone vise à appuyer l’art autochtone de la côte du Nord‑Ouest du Canada, les soins de santé, la recherche et l’éducation.

Dans ce cadre, Paul Marchand a été l’exécuteur testamentaire de successions, contribuant à la distribution de plus de 100 millions de dollars à des initiatives transformatrices, notamment un don historique de 15 millions de dollars pour la création de l’Initiative interdisciplinaire McGill sur les infections et l’immunité en 2018, qui a ensuite joué un rôle de premier plan dans la recherche sur la Covid-19.


Me Marchand a contribué à ce que la précieuse collection d’art autochtone de la côte du Nord-Ouest de McConnell ait été donnée au Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique.

Paul Marchand a joué un rôle déterminant dans la construction du site Glen du CUSM à Montréal, en coordonnant un don de 10 millions de dollars de la Fondation Doggone. Il a offert ses conseils et son soutien à la Fondation de l’Hôpital Royal Victoria, à la RVH Corporation, à l’Hôpital général juif et à la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia.

En 2024, l’avocat a reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour son dévouement et sa contribution exceptionnelle à la société québécoise.

Paul Marchand laisse dans le deuil ses enfants et ses petits-enfants.

Partager cet article:

307
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Deux juges de Gatineau visés par une enquête déontologique
2.
Dix nominations du conseil des ministres
3.
Pas de « passe droit » pour la retraite d’un notaire
4.
Victoire de Thermitus contre le Protecteur du citoyen
5.
De Langlois à BCF
EMPLOIS

EN VEDETTE