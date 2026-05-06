Décès d’un avocat philanthrope

Un avocat ayant considérablement œuvré dans le domaine philanthropique est décédé. Qui était-il?



Paul Marchand - source : Fondation CUSM

Paul Marchand s’est éteint à l’âge de 84 ans.

L'avocat était diplômé de l'Université McGill et de l'Université de Princeton. Il s’était spécialisé en testaments, fiducies et successions.

Au-delà de sa pratique du droit, Paul Marchand était dévoué à la philanthropie. Il a été le président de la Fondation Doggone, dont il avait conseillé la création auprès d’Elspeth McConnell. La Fondation Doggone vise à appuyer l’art autochtone de la côte du Nord‑Ouest du Canada, les soins de santé, la recherche et l’éducation.

Dans ce cadre, Paul Marchand a été l’exécuteur testamentaire de successions, contribuant à la distribution de plus de 100 millions de dollars à des initiatives transformatrices, notamment un don historique de 15 millions de dollars pour la création de l’Initiative interdisciplinaire McGill sur les infections et l’immunité en 2018, qui a ensuite joué un rôle de premier plan dans la recherche sur la Covid-19.

Me Marchand a contribué à ce que la précieuse collection d’art autochtone de la côte du Nord-Ouest de McConnell ait été donnée au Musée d’anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique.

Paul Marchand a joué un rôle déterminant dans la construction du site Glen du CUSM à Montréal, en coordonnant un don de 10 millions de dollars de la Fondation Doggone. Il a offert ses conseils et son soutien à la Fondation de l’Hôpital Royal Victoria, à la RVH Corporation, à l’Hôpital général juif et à la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia.

En 2024, l’avocat a reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour son dévouement et sa contribution exceptionnelle à la société québécoise.

Paul Marchand laisse dans le deuil ses enfants et ses petits-enfants.