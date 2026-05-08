Mena’Sen : les avocats qui appuyaient Me Fortier se retirent du dossier

Le cabinet Belleau Lapointe se désengage du dossier du Faubourg Mena’Sen…

Louis Fortier - source : ACJT

Les avocats du cabinet Belleau Lapointe, qui portait appui à Me Louis Fortier afin de défendre les locataires dans le dossier du Faubourg Mena’Sen, ont déposé un avis de cessation d’occuper, mardi, au palais de justice de Sherbrooke. En d’autres mots, ils se retirent du dossier.

Ce choix survient après que la Cour supérieure ait accepté, en mars, la demande des avocats des anciens administrateurs du Faubourg Mena'Sen de regrouper trois différents dossiers judiciaires pour ne faire qu’un seul et même dossier.

L’avocat qui représente les locataires du Faubourg Mena’Sen, Me Louis Fortier, explique qu’actuellement, en raison du secret professionnel, il ne peut accorder d’entrevue sur la décision du cabinet.

Belleau Lapointe ne fera aucun commentaire, précise également par courriel Me Maxime Nasr, avocat du cabinet Belleau Lapointe qui était impliqué au dossier.

Maxime Nasr - source : Belleau Lapointe

Bien que le comité Sauvons Mena'Sen perd un allié, il est ainsi pour l’instant impossible de confirmer les raisons qui ont fait en sorte que le cabinet ne poursuit pas sur le chemin qu’il avait entamé aux côtés de Me Fortier.

Toutefois, malgré ce revirement de situation, le dossier du Faubourg Mena’Sen suit son cours, confirme Me Fortier, par courriel, qui reste attitré au dossier. Dès lors, tel que rapporté par Radio-Canada au début du mois de mars, le dossier doit être prêt en septembre afin qu’une date de procès soit choisie.

Rappelons que le Faubourg Mena’Sen, qui est composé de 172 logements sociaux, a été vendu en 2022, à des intérêts privés, par cinq administrateurs qui se sont partagés 18 millions de dollars.