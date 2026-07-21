Nominations

Une nouvelle associée chez LLT

Une nouvelle associée chez LLT
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-07-22 08:30:46

Commenter

Une avocate en litige change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Érika Normand-Couture - Source LinkedIn

Le cabinet LLT accueille Me Érika Normand-Couture au sein de son équipe à titre d’associée.

Forte d’une expérience de près de 15 ans en litige, notamment en matière d’actions collectives, Me Normand-Couture vient renforcer la pratique du cabinet grâce à son expertise et à son approche stratégique.

Avant de se joindre à LLT, elle exerçait chez Belleau Lapointe, où elle a développé une pratique axée sur les litiges complexes et les actions collectives. Elle a également œuvré pendant près de 11 ans au sein du cabinet Woods, où elle a acquis une solide expérience en litige civil et commercial.


Avec l’arrivée de Me Normand-Couture, LLT souhaite poursuivre le développement de son offre et continuer à offrir à ses clients un accompagnement de haut niveau dans des dossiers d’envergure.

« Son expérience en matière d’actions collectives et sa vision stratégique viennent solidifier notre offre et propulser nos standards encore plus haut », a indiqué le cabinet.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

Partager cet article:

642
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Feu vert à l’action collective contre Goodfood
2.
Action collective contre l’Ordre des infirmières
3.
La Cour d’appel annule un verdict de meurtre et ordonne un… troisième procès!
4.
De bénéficiaire à avocate bénévole : un parcours marqué par l’accès à la justice
5.
Une nouvelle associée chez LLT
EMPLOIS

EN VEDETTE