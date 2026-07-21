Une nouvelle associée chez LLT

Une avocate en litige change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Érika Normand-Couture - Source LinkedIn

Le cabinet LLT accueille Me Érika Normand-Couture au sein de son équipe à titre d’associée.

Forte d’une expérience de près de 15 ans en litige, notamment en matière d’actions collectives, Me Normand-Couture vient renforcer la pratique du cabinet grâce à son expertise et à son approche stratégique.

Avant de se joindre à LLT, elle exerçait chez Belleau Lapointe, où elle a développé une pratique axée sur les litiges complexes et les actions collectives. Elle a également œuvré pendant près de 11 ans au sein du cabinet Woods, où elle a acquis une solide expérience en litige civil et commercial.

Avec l’arrivée de Me Normand-Couture, LLT souhaite poursuivre le développement de son offre et continuer à offrir à ses clients un accompagnement de haut niveau dans des dossiers d’envergure.

« Son expérience en matière d’actions collectives et sa vision stratégique viennent solidifier notre offre et propulser nos standards encore plus haut », a indiqué le cabinet.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.