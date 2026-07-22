Le Barreau de Québec prépare son grand rendez-vous annuel

Que réserve la rentrée judiciaire 2026 du Barreau à la communauté juridique?

Le Barreau de Québec et la Faculté de droit de l’Université Laval s’unissent une fois de plus pour présenter la rentrée académique et judiciaire 2026, qui se tiendra le vendredi 11 septembre prochain.

Pour une cinquième année consécutive, les deux institutions proposent une programmation réunissant la communauté juridique autour de trois rendez-vous : le Colloque Québec-Versailles, la conférence annuelle Claire-L’Heureux-Dubé de la Faculté de droit et la cérémonie de la Rentrée judiciaire du Barreau de Québec.

L’événement se déroulera de 9h à 13h au Théâtre de la Cité Universitaire, situé au pavillon Palasis-Prince de l’Université Laval, à Québec.