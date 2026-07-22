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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 22 juillet

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 22 juillet

L'équipe Droit-Inc

2026-07-22 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e en droit du travailVille de Sherbrooke, Sherbrooke (Hybride)
  2. Adjoint.e administratif.ve et juridique - Propriété intellectuelle - HybrideUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)

Offres en vedette

  1. Adjoint.e juridique - Droit commercial et transactionnel - Temps partiel 3 à 4 jours semaineUMAN Recrutement, Montréal (Présentiel)
  2. Conseiller.ère en technologies prédictives et intelligence artificielleBarreau du Québec, Montréal
  3. Avocats.es en droit de la familleTotem Recrutement Inc., Montréal
  4. Juriste | Partenariats stratégiques, ventes et rayonnementGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  5. Représentant.e des ventesJuriGo, Québec (Télétravail)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e - Litige commercialPaquette & Associés Avocats Inc, Kirkland (Présentiel)
  2. Avocat(e) junior en droit des affaires (0-2 ans)Leviat Legal, Montréal (Hybride)
  3. Associé, fusions et acquisitions - PrésentielZSA, Québec
  4. parajuristela clé du succès, Mont-Royal
  5. Avocat(e) analyste, Assurance responsabilité professionnelleCPA Québec, Montréal (Hybride)
  6. Avocat.e - Gouvernance institutionnelle et secrétariat corporatifSanté Québec, Montréal (Hybride)
  7. Avocat, droit immobilier transactionnelZSA, Montréal (Présentiel)
  8. Avocat.e - Droit du travail et de l’emploi (5 ans d’expérience)BLG, Montréal (Hybride)
  9. Avocat.e - Litige civil, commercial et familial - Vieux-MontréalHaché & Associés Avocats Inc., Montréal (Hybride)
  10. Directeur.trice des affaires juridiquesCorporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)
  11. Avocat.e-conseilCorporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)
  12. Greffier.ère adjoint.eVille de Beloeil, Beloeil (Télétravail)
  13. Avocat.e en droit du travail (contrat de 18 mois)Unifor, Montréal (Hybride)
  14. Call for Decision-maker on the Administrative Tribunal of Kahnawà:keAdministrative Tribunal of Kahnawake, Kahnawake
  15. Avocat.eVille De Québec, Québec (Hybride)
  16. Avocat.eAide Juridique de l’Abitibi-Témiscamingue, Val-d'Or
  17. Directeur.rice des affaires juridiquesPolytechnique Montréal, Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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