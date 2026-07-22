Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 22 juillet
L'équipe Droit-Inc
2026-07-22 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e en droit du travail – Ville de Sherbrooke, Sherbrooke (Hybride)
- Adjoint.e administratif.ve et juridique - Propriété intellectuelle - Hybride – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
Offres en vedette
- Adjoint.e juridique - Droit commercial et transactionnel - Temps partiel 3 à 4 jours semaine – UMAN Recrutement, Montréal (Présentiel)
- Conseiller.ère en technologies prédictives et intelligence artificielle – Barreau du Québec, Montréal
- Avocats.es en droit de la famille – Totem Recrutement Inc., Montréal
- Juriste | Partenariats stratégiques, ventes et rayonnement – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Représentant.e des ventes – JuriGo, Québec (Télétravail)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e - Litige commercial – Paquette & Associés Avocats Inc, Kirkland (Présentiel)
- Avocat(e) junior en droit des affaires (0-2 ans) – Leviat Legal, Montréal (Hybride)
- Associé, fusions et acquisitions - Présentiel – ZSA, Québec
- parajuriste – la clé du succès, Mont-Royal
- Avocat(e) analyste, Assurance responsabilité professionnelle – CPA Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - Gouvernance institutionnelle et secrétariat corporatif – Santé Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat, droit immobilier transactionnel – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e - Droit du travail et de l’emploi (5 ans d’expérience) – BLG, Montréal (Hybride)
- Avocat.e - Litige civil, commercial et familial - Vieux-Montréal – Haché & Associés Avocats Inc., Montréal (Hybride)
- Directeur.trice des affaires juridiques – Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)
- Avocat.e-conseil – Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Québec (Hybride)
- Greffier.ère adjoint.e – Ville de Beloeil, Beloeil (Télétravail)
- Avocat.e en droit du travail (contrat de 18 mois) – Unifor, Montréal (Hybride)
- Call for Decision-maker on the Administrative Tribunal of Kahnawà:ke – Administrative Tribunal of Kahnawake, Kahnawake
- Avocat.e – Ville De Québec, Québec (Hybride)
- Avocat.e – Aide Juridique de l’Abitibi-Témiscamingue, Val-d'Or
- Directeur.rice des affaires juridiques – Polytechnique Montréal, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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