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Une nouvelle avocate

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-26 08:30:27

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Un cabinet accueille une nouvelle avocate en droit de la famille. Qui est-elle?

Rose-Marie Fillion - source : LinkedIn

Me Rose-Marie Fillion se joint à MAST Avocats à titre d’avocate en droit de la famille.

Avant de rejoindre le cabinet, elle a exercé chez Bouchard + Avocats inc., où elle pratiquait principalement en droit des affaires et en droit civil.


Au cours de sa formation juridique, elle a également effectué un stage auprès de Me Michel Jobin, avocat reconnu en droit des affaires dans la région de Québec, une expérience qui lui a permis d’approfondir ses connaissances et de développer sa pratique.

Me Fillion est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.

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