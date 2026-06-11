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Une recrue chez Osler

Une recrue chez Osler
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-06-11 08:30:45

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Une jeune avocate assermentée démarre sa carrière au sein du cabinet. Qui est-elle?

Cassandre Legault - source : LinkedIn

Me Cassandre Legault rejoint Osler au sein du groupe Respect de la vie privée et gestion de l’information, au bureau de Montréal.

Elle a effectué son stage du Barreau chez BLG.

Parallèlement à son parcours académique, elle s’est illustrée comme athlète de haut niveau en ski alpin, notamment au sein des Carabins de l’Université de Montréal et de l’Équipe Élite Alpin de l’Estrie.


Me Legault détient un baccalauréat en droit ainsi qu’une maîtrise en droit des technologies de l’information de l’Université de Montréal.

Elle a figuré sur la liste d’honneur de la doyenne tout au long de son parcours universitaire.

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